周永恆內地妻怒轟周曉彤有手有腳唔好靠男人養 拒被消費護子爆粗反擊：唔輪到其他人指手畫腳

前女團 MVG 成員周曉彤（Ivy）近日現身ViuTV節目《晚吹 - 怨女俱樂部》，在鏡頭前情緒崩潰、聲淚俱下，揭開前男友周永恆鮮為人知的暗黑面！周曉彤爆出驚人內幕，指控周永恆在處理前妻官司期間，竟將親生兒子當作談判籌碼，以此向家人勒索金錢，更一度採取極端手段「收埋個仔」，導致孩子多次被逼轉校無法正常上學，周曉彤表示曾答應過孩子會保護他並曾向她傾訴，坦言「唔想父母一齊」。

周永恆內地妻陳薇爆粗寸爆周曉彤

周永恆的內地妻陳薇（Britni）昨日（13日）在IG限時動態發文爆粗寸爆周曉彤：「你鍾意做訪問日日做我都無X權干涉，但麻煩唔好不明不白就搬弄是非，消費埋我同小朋友，講嘅又唔係事實。我回唔回應係我選擇，並唔係我有痛腳所以唔方便回應。每次訪問都要擺我仔上枱，咁有愛心我建議你自己生返個。作為阿媽我有權保護自己小朋友，唔輪到其他人指手畫腳。咁大個人有手有 腳，就自力更生唔好靠男人養，搵份工又好進修下又好，做啲有意義嘅嘢，試下搵份工，當你放工返到屋企，攰到剩係想沖涼就瞓嘅時候，就冇精力節外生枝㗎啦。」

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周曉彤拒絕回應「唔好SEND畀我」

其後周曉彤亦有在限時動態留言：「唔好再提，唔好SEND畀我。」但未有再進一步談及事件。當日「世紀渣男」周永恆（Roy）因被爆在港鐵車廂內與女子親暱相擁，傳出背內地妻陳薇（Britni）再度「偷食」後，周永恆澄清相中人是其太太陳薇，不存在出軌問題，但周曉彤突然公開數臭周永恆瞞婚，結果兩人糾纏一度沒了沒完。雖然周永恆有感非公眾人物，毋須公開婚姻狀況，其後陳薇膽罕有地談及婚姻狀況：「本來真係私事唔想多作解釋，但避免事件繼續發酵。現時對方屋企正處理緊白事，當日本人係陪同對方奔喪。本人較早前已委托律師處理緊離婚程序，程序進行緊差唔多一 年，解釋完，唔想再浪費社會資源啦，希望事件告一段落。」

周曉彤聲稱為保護小朋友站出來

周曉彤在節目上表示周永恆為了挽回公眾形象，竟然逼她上演「復合戲」：「如果日後大家見到我哋復合，我只可以講，一係我被逼、被要挾，無辦法之下唯有配合！」面對持續的威脅和跟蹤，周曉彤曾提出分手超過一百次都未能成功，又曾多次報警求助：「次次報警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常，到啲警察帶走咗佢，佢咪又返嚟煩我。」不過周曉彤今次之所以站出來，其中一個重要原因是為了周永恆的兒子，因為她曾親口答應過會保護小朋友，小朋友亦曾向她表示不想爸爸媽媽在一起「因為佢哋成日嗌交」，周曉彤指控周永恆在與前妻打官司期間，以兒子作籌碼向對方家人索取金錢，更收起兒子不讓他上學：「搞到學校都轉咗好多間。」

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