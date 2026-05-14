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YS韓國偶像學院10歲包包化身「小前輩」發威 狠批《魔音女團》自信不足 獲網民激讚：專業過評審

影視圈
更新時間：15:45 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-14 HKT

周日（13日）播出的《魔音女團》中，12位練習生到YS韓國偶像學院的香港分校受訓，期間製作組安排平均年齡只有10歲、來自YS的兩個組合Mini Blackpink及Mini Boys見面交流，怎料交流變「批鬥」，所謂童言無忌，這班「小師姐」及「小師兄」一針見血的狠批並即場跳唱使出真功夫，身為Mini Blackpink成員的徐榮女兒包包更「突破盲腸」指「魔女」自信不足！

「小前輩」跳唱震懾全場

12位「魔女」分成2隊大鬥法，Team A有俞可程、喬美莎、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇和蔡華英；Team B有宋宛穎、邢慧敏、王汛文、盧映彤、鄧凱文和倪樂琳。為了吸收更多經驗，「魔女」們在YS分校受訓時，製作組安排YS的多個組合包括Mini Blackpink及Mini Boys見面。「魔女」甫見平均年齡只有10歲的「師姐」及「師兄」時大呼可愛，更在這班「小前輩」面前獻技。

倪嘉雯被批到無地自容

「魔女」們跳唱時落力認真，「小前輩」們也認真的毫不留情，直接作出批評，點出問題所在，包括：「有啲動作可以夾齊啲」、「走位要正確，唔好遮住其他人」、「動作可以更加實淨」、「可以放膽啲，唔使咁緊張」，身為Mini Blackpink成員的徐榮千金「包包」更直言：「可以多啲表情，同埋多啲自信。」之後Mini Blackpink及Mini Boys更即場獻技以示實力。面對「小前輩」的批評，倪嘉雯笑言「無地自容」：「我都知我哋跳得唔係咁好，希望佢哋手下留情」，鄧凱文說「小前輩」的確厲害：「佢哋好有自信好sharp，真係要比心！」

「魔女」尷尬笑容被指好睇過表演

這一集播出後即有不少網民紛紛洗版留言，大讚「小前輩」表現專業及舞技高水準，更指他們的評論比一般評審更專業到位，證明實力是不分年齡外，又笑言看到「魔女」們被批評時展露「尷尬但不失禮貎」的微笑等反應時，好睇過看她們表演。

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