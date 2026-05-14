前《東張西望》主持容羨媛移加生活屢遇波折 誤將公函當詐騙險墮法網隨時一身蟻

前《東張西望》主持容羨媛（Fion）離巢TVB近兩年，2024年與丈夫帶同一對仔女，一家四口移居加拿大溫哥華生活，積極轉型成為KOL搵食。不過容羨媛移居加國後，多度拍片放上網揭生活隱藏危機，引起網民關注，近日又自揭險誤墮法網。

容羨媛差點當垃圾郵件處理

近年不少人被網上詐騙，出現假電郵、短訊騙取受害人的個人資料。容羨媛近日在IG上載照片，見到是一封加拿大人口普查信件，容羨媛透露最初收到信件時防備心極重，差點就將其當作垃圾郵件處理：「當我收到嘅時候，有少少懷疑係scam（詐騙），又有少少猶豫點解要填咁多個人資料？！」

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容羨媛防備心重險出事

容羨媛坦言慶幸自己具備求真精神，進行「Fact check」事實查核，才驚覺該封郵件確實是由當地政府發出的重要信件，如拒絕填寫屬於違法行為。容羨媛險誤墮法網，最後用大約15分鐘完成作答。容羨媛藉機提醒同在當地的網民：「你填咗未啊？」呼籲大家盡快填妥交回。

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其實，容羨媛自移居加拿大後，曾度過一段長達3個月的「黑暗期」。當時容羨媛的丈夫留港工作，她需要母兼父職，獨力照顧一對子女，言談期間容羨媛一度眼紅紅兼哽咽。而容羨媛因在加拿大拍YouTube頻道及經營社交平台，卻曾遇過IG帳號無故被停用，令她崩潰爆喊，幸好最後取回IG帳號。

容羨媛加國生活連番受考驗

此外，容羨媛的家人亦接連遇上健康問題，先是媽媽飛到加拿大探望她時突發急病，住院短短5天，醫療費用竟高達近23萬港元。雖然最終獲保險公司全數賠償，但繁複的索償過程，已令容羨媛飽受極大心理壓力。早前容羨媛返港探親，怎料抵港第二天，奶奶又不幸中風，令她要急忙處理家中突發情況，幸而奶奶最終大步檻過。

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