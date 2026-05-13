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Lolly Talk成員曾美欣MeiMei開心孖郭曉妍AhYo組隊參賽HYROX 盼四周年8人合體兼出歌

影視圈
更新時間：23:45 2026-05-13 HKT
發佈時間：23:45 2026-05-13 HKT

HYROX香港站吸引眾多圈內明星參與，由女團Lolly Talk成員組成的「24/7 FITNESS明星接力隊」在全場觀眾打氣聲中順利完成賽事。

AhYo被封「LT運動健將擔當」

「24/7 FITNESS明星接力隊」由Lolly Talk成員郭曉妍（AhYo）、曾美欣（MeiMei），聯同新晉藝人蔡浩然（Scott Choi）以及Hin組成，四人將高強度賽事變成一場極具娛樂性和感染力的運動體驗。當中AhYo被隊友稱為「LT運動健將擔當」，以驚人耐力及「唔攰精神」完成賽段，無論在跑步還是拉雪橇 (Sled Pull)、划船機 (Rowing)都保持笑容，成為隊友的精神支柱。

MeiMei爆發力由舞台帶到賽場

MeiMei一向以跳舞見稱，今次把爆發力由舞台帶到賽場，在需要爆發力的波比蛙跳 (Burpee Broad Jumps)、滑雪機（SkiErg）動作中表現亮眼，以「Mei食無底線，運動無極限」自勉，希望透過比賽「先燒卡，再大吃」。二人受訪時表示因為喜歡做運動，今年再度挑戰HYDROX，Mei Mei更謂參賽可以感受到熱烈氣氛，每年會跟AhYo挑戰一樣運動，前年挑戰打拳，HYROX則是連續兩年參加，她很感謝對方一直在她身邊做運動。AhYo就指過程中會互相打氣，最近亦跟Yanny去遊水去考潛水牌。問到Lolly Talk成軍4周年會否搞fansmeeting？她們表示有待安排，二人坦言希望可以8個人合體及出歌。

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