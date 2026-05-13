蕭景鴻出道24年終發個人專輯 新歌唱出音樂人生 錄製激動段落唱壞咪高峰

Energy成員蕭景鴻出道24年，終於即將發行個人首張專輯，並以首波主打《以我為名》強勢登場，這首歌作為他最真誠的宣告，把一路走來的自己，一一唱回來。一直以來，大家習慣叫他「阿弟」，是團體Energy的成員、是戲劇與舞台劇中的熟面孔；而這一次，他選擇用回自己的本名，重新站上起點，讓大家看見那個走過人生高低起伏之後，仍然站在這裡的蕭景鴻。蕭景鴻《以我為名》5月13日至15日將於亞洲多個電台進行首播。

蕭景鴻親自譜寫歌詞

《以我為名》由蕭景鴻親自譜寫歌詞，並與金曲作詞人黃婷共同創作，他用彷彿寫人生自傳般譜寫自己的音樂人生：從夢想出道、偶像巔峰到低潮轉型，從沉默到發聲、從閃躲到直視自己。歌曲以搖滾元素為基底，將內心壓抑、掙扎到爆發的情緒層層堆疊，像是一道道撕開心中的枷鎖，最終戰勝心魔、重新找回最初的自己。在錄音室配唱時，蕭景鴻唱到激動段落，情緒沸騰到感覺自己頭在「冒煙」，甚至在錄製過程中唱壞一支咪高峰，製作人緊急更換設備才得以順利完成。而這首歌前後共錄製三天，到了最後一天，蕭景鴻進入最佳的狀態，以One Take一氣呵成的方式完成這首歌，整首歌的情緒從頭到尾無中斷，將壓抑、爆發到釋放的情感完整灌注其中，感受他的蓄勢待發。

蕭景鴻夢想終於實現



出道24年，蕭景鴻終於要發行人生第一張個人專輯，他難掩興奮地表示：「我超超超超期待！這是我一直以來最大的願望。」近年隨著Energy復出，再度迎來人生的巔峰時刻與歡呼聲，但也同時受到質疑，他選擇用行動，證明給大家看。他也坦言，發行個人專輯其實是在成為團體成員之前，就一直深埋在心裡的夢想：「現在就是最好的時刻，把我所有的能量全部積累起來，一次獻給大家。」這些年來，蕭景鴻不斷嘗試不同領域與挑戰，他笑說：「很開心終於可以達成我人生的另一個目標，做我想做的事、唱我想唱的歌。」

