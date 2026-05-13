陳健安出新歌寄語拒絕情緒勒索而內耗 《課題分離》demo時隔9年重見天日

唱作歌手陳健安日前為新歌《課題分離》拍MV，為配合歌詞意思，導演Oscar安排十幾人飾演不同角色，連Van@Nowhere Boys的狗狗Poochie亦客串一角，他們從商場、街道、天橋、碼頭、隧道到街市，不斷重複出現在安仔身邊指摘他、騷擾他，而安仔則處之泰然，彈著結他自得其樂，氣場反差大，非常有趣。

陳健安解構「課題分離」心理學

新歌《課題分離》是安仔今年第二首派台歌，他本人作曲、Oscar填詞，老best兼拍檔賴映彤編曲，並與他一同監製。安仔表示歌名原自哲學家阿爾弗雷德·阿德勒（Alfred Adler）心理學的核心思想其中一項「課題分離」 。安仔說：「人際關係嘅紛爭，好多時源於干涉別人的課題，又或者被別人干涉自己嘅課題。我𠵱家呢個階段，要學習分清楚事件係自己還是別人嘅課題，有否過份干涉別人嘅課題呢？有啲人分唔清，甚至被情緒勒索而內耗。」

陳健安新歌旋律塵封九年終曝光

安仔透露旋律早於2017年寫好，緣份到，事隔9年終於曝光。「每次做新project，我都會攞晒啲Demo出嚟重新聽，原本呢個Demo唔係呢個感覺，攞出嚟聽發現『幾啱feel喎』，然後我重新改咗啲編曲，配上呢個好似好認真嘅題材。曲風好chill、好輕鬆，但內容好認真，產生化學作用。」

陳健安鼓勵大家不要框死在一個角色

今次MV導演，除了身兼填詞人的Oscar，還有安仔的足球隊拍檔Yatho一同執導。安仔說：「佢哋搵咗好多角色人物去煩我、滋擾我，佢哋好專業咁鬧我、騷擾我，辛苦佢哋走好多個場景，每次都要做相同嘅動作，然後剪接，呈現今次MV和主題。」安仔透露其中一個場景曾在《之後的一天》MV出現過，歡迎歌迷考古。 今次《課題分離》探討人際關係，安仔說：「每個人因為原生家庭，而有好多課題，點樣好好地同親人溝通？透過呢首歌同大分享，唔好框死在一個角色。」

