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2003年港姐三甲經典重聚  44歲戚黛黛罕現身養尊處優超凍齡  嫁富貴機師住複式豪宅

影視圈
更新時間：23:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：23:00 2026-05-13 HKT

因參選2003年香港小姐而結下深厚友誼的冠軍曹敏莉（Mandy）、亞軍楊洛婷（Rabee'a）和季軍戚黛黛（Priscilla），相識至今已超過二十載。儘管三人各有家庭與事業，但感情更勝從前，經常相約見面。近日她們再次相聚，提前為楊洛婷慶祝生日，也讓久未露面的戚黛黛最新狀態曝光，引發網民熱議。

戚黛黛、曹敏莉為楊洛婷慶生

在楊洛婷分享的合照中，三位昔日港姐保養得宜，雖然均年過40，但依舊明艷照人、顏值「爆燈」。鏡頭前的她們，在維港美景前享受著精緻的下午茶，笑容燦爛，與二十年前的模樣相比，更多了幾分成熟韻味。

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戚黛黛展凍齡美貌

當中，現年44歲的季軍戚黛黛更是焦點所在。她身穿一襲鮮艷的紅色花裙，不僅襯得她皮膚白皙，更流露出一絲少女感，狀態好得令人驚艷。不少網民將照片與她們三年前的合照比較，驚訝地發現戚黛黛彷彿「沒有老過」，歲月絲毫未在她的臉上留下痕跡。

戚黛黛嫁機師住豪宅

戚黛黛自2016年嫁予機師老公Calvin後，便淡出幕前，專心做幸福人妻。據悉，她婚後養尊處優，與丈夫居於複式豪宅。早前她為老公舉辦生日派對時，意外曝光了其愛巢，巨型客廳容納二十多位賓客後仍有寬敞空間，足見生活愜意，難怪能維持頂級的凍齡狀態。

戚黛黛曾參加《中年好聲音2》

雖然生活無憂，但戚黛黛心中仍有追夢的火花。23年她在丈夫鼓勵下參加《中年好聲音2》，並成功晉級108強。她當時在海選時透露：「我老公同我講，呢個係我嘅最後機會。」這份勇氣與她數十年如一日的美貌，同樣令人佩服。這次藉著為好姊妹楊洛婷慶生而罕有現身，戚黛黛的完美狀態再次證明，美麗與年齡從來沒有絕對關係。

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