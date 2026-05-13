盧瀚霆分享十公里跑步感悟：享受堅持帶來的益處 獲網民大讚自律 7月席捲澳門倫敦人開騷

經常因工作忙碌食無定時的Anson Lo(盧瀚霆)，為了不讓愛錫他的人擔心，除了努力吃多些增加能量外，也選擇多做運動令體能有所改善，可以有更好的體魄應付未來工作。

盧瀚霆分享「善待他人善待自己」人生道理

昨晚Anson Lo完成十公里跑步後，回到家中興致大發，與大家分享一下他在跑步過程中，放鬆心情從四周的人和環境中獲得的啟發。Anson Lo貼出多張跑步照片並留言說：「擁有美好生活的關鍵在於擁有良好的人際關係；與你關心的人建立良好的關係，並與自己建立良好的關係。說實話，我並不特別享受跑步，我享受的是堅持跑步帶給我的益處。善待他人、善待自己、為自己做出正確的決定。歸根究底，一切都關乎良好的人際關係。」看得出Anson Lo以跑步訓練自己堅持，除了為他的健康帶來好處外，同時在自己跑步的個人時間中領悟出人生道理。一眾網民紛紛留言「我很欣賞你的態度和自律精神」、「多謝你的分享」、「要繼續學你保持自律」等。

盧瀚霆7月席捲澳門倫敦人

另外，Anson Lo宣布席捲澳門倫敦人，《ANSON LO“KINGDOM”LIVE TOUR 2026 - MACAO》將於2026年7月3日（星期五）晚上8時正，及7月4日（星期六）晚上7時正，在倫敦人綜藝館震撼開演兩場。Anson Lo將釋放出強大的舞台氣場，把自信融入跳唱中。

演 出 詳 情

《Katch 音樂娛樂平台呈獻：ANSON LO “KINGDOM” LIVE TOUR 2026 - MACAO》

演出日期及時間：

2026年7月3日（星期五）20:00

2026年7月4日（星期六）19:00

演出地點：倫敦人綜藝館

票價：MOP/HKD 1,488 / 1,088 / 788（全場座位）

主辦單位：光尚娛樂

協辦單位：棋人娛樂

經理人公司：MakerVille

冠名贊助：Katch 音樂娛樂平台

演出製作：Swish Projects

優先訂票平台：Katch 音樂娛樂平台、Trip.com

票務夥伴：金光票務、大麥網、BOOKYAY



