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盧瀚霆分享十公里跑步感悟：享受堅持帶來的益處 建立良好人際關係 獲網民大讚自律

影視圈
更新時間：20:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-13 HKT

經常因工作忙碌食無定時的Anson Lo(盧瀚霆)，為了不讓愛錫他的人擔心，除了努力吃多些增加能量外，也選擇多做運動令體能有所改善，可以有更好的體魄應付未來工作。

盧瀚霆分享「善待他人善待自己」人生道理

昨晚Anson Lo完成十公里跑步後，回到家中興致大發，與大家分享一下他在跑步過程中，放鬆心情從四周的人和環境中獲得的啟發。Anson Lo貼出多張跑步照片並留言說：「擁有美好生活的關鍵在於擁有良好的人際關係；與你關心的人建立良好的關係，並與自己建立良好的關係。說實話，我並不特別享受跑步，我享受的是堅持跑步帶給我的益處。善待他人、善待自己、為自己做出正確的決定。歸根究底，一切都關乎良好的人際關係。」看得出Anson Lo以跑步訓練自己堅持，除了為他的健康帶來好處外，同時在自己跑步的個人時間中領悟出人生道理。一眾網民紛紛留言「我很欣賞你的態度和自律精神」、「多謝你的分享」、「要繼續學你保持自律」等。

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