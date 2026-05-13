莊思敏遭黑粉粗口問候已無感覺 再婚不註冊︰怕婚書變枷鎖｜專訪

莊思敏在熱播劇集《重案解密》演孕婦，在「活剖孕婦」單元中，遭精神失常的朱晨麗腹奪嬰，演技備受關注！莊思敏最近受訪，2022年與台灣籍丈夫楊秉逸結束兩年半婚姻的她，縱然經歷婚姻失敗，惟未有嚇怕，去年無預警與拍拖未夠兩年的圈外男友黃耀彬再婚，她說︰「你不可以沉醉在過去的關係裡，人始終要move on，要活在當下。」撰文：霍淇、攝影︰林賓尼；服裝提供 : mi-tu、場地提供：The AIR（The ONE）

莊思敏惹火之謎

莊思敏在劇集《重案解密》扮演孕婦，於「活剖孕婦」單元中，被精神失常的朱晨麗剖腹奪嬰，有觀眾讚演技逼真，另一方面，她一直以來在網上都很「惹火」，常成為網民攻擊對象。莊思敏指早年已有「黑粉」，大概是因為自己易被挑釁，網民覺得好玩，「通常他們挑釁的方法就是屈你！我不想被屈，好想解釋……慢慢發覺，解釋真的沒有用，他們不聽就是不聽，所以現在即使你留言罵我，我都用一個比較輕鬆的方法回應。」莊思敏坦言會講粗口，故網民就算惡言惡語攻擊她，「你用粗口問候我屋企人？OK啦！我又問候一下你屋企人，因為不是面對面，粗言穢語再大的傷害也只是文字，是一個我不認識的人留一些文字給我，我才不會有太大感覺！」

莊思敏受訪談婚後生活。

《重案解密》中，瘋婦朱晨麗用電線勒住大肚婆莊思敏！

莊思敏拍劇集《重案解密》同苗僑偉、岑麗香（左）等人合作。

莊思敏收老公手作仔禮物

另外，談到婚姻話題，莊思敏指與老公兩年前在活動上經朋友介紹而認識，她指一開始時抱着交朋友的心態，直至對方表白後，自覺也可嘗試。莊思敏形容自己和老公也是直腸直肚的人，好處是兩人會直接地表達，生活上有甚麼喜歡或不喜歡，溝通上少了猜度，更容易了解對方。問男方有甚麼打動她？莊思敏說︰「他又不算做了甚麼特別事情，以男生來說，他偏向喜歡做手作仔，會做一些小飾物、蠟燭這些小禮物，又會繪畫，我覺得挺特別，是個細心的人。」

莊思敏成日收老公手作仔例如飾物、蠟燭禮物。

去年10月莊思敏再婚，嫁高級督察黃耀彬。

莊思敏（右四）是5月壽星，同妹妹莊思明（左四）等問Party慶生。

莊思敏經一事長一智

婚姻失敗的經驗，莊思敏了解不能再揀三觀不合的異性，也不能異地戀，她明言解決這兩方面，已能撇除許多磨擦。至於兩人結婚不註冊，她直言，無論結婚和離婚，也只是簽寫文件的過程，「以前的想法就是，你簽紙是為了下一代，給小朋友一個保障，但過去這段時間，看到許多朋友感情關係的轉變，發覺那張紙去到最後只是枷鎖！或者到分開時，引申更加多的爭拗，更多的不愉快！而我現階段真的不需要這張紙。」近年莊思敏工作，常在香港和內地兩邊走，同丈夫相處、見面的時間較少，她稱這樣也不錯，雙方都有Me time。

莊思敏遭黑粉粗口問候已無感覺。

婚姻失敗的經驗，莊思敏了解不能再揀三觀不合的異性，也不能異地戀。

近年莊思敏工作，常香港、內地兩邊走，同丈夫見面時間少，她稱這是雙方的Me time。

胡定欣與吳浩康

對於昔日情敵胡定欣同時結婚，莊思敏笑稱証明是結婚好年，也令外界勾起過往兩人恩怨（胡定欣同吳浩康拍拖逾兩年後分手，當年有傳男方移情別戀，莊思敏疑為第三者），莊思敏強調從未跟對方合作，沒有聯絡，談不上認識，也會祝福對方。

去年10月，胡定欣公布嫁醫生陳健華。

吳浩康同郭思琳育有一子。

莊思敏失工作機會

外界認為莊思敏身為拿督的女兒，該衣食無憂，實際上的她也是埋頭地工作，而且分分鐘比其他人更搏命，「我的背景跟我的工作不應該有直接關聯，這個圈裡面許多富二代、富三代，他們都要工作，人就是需要工作。」直認身份關係令她的工作機會減少了，「也沒辦法，背景是改變不了，惟有工作時更加認真、努力。」