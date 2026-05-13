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「三料港姐冠軍」張名雅嫁律師誕兩子  大仔雙手不斷遊走媽媽胸部位置  背後原因冧爆媽咪

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-13 HKT

現年38歲的前香港小姐冠軍張名雅（Carat），自2016年嫁給律師老公蔡錦豪（Joe）後，育有8歲大仔蔡浚鏗（Mario）和7歲細仔蔡俊軒（Milo），家庭生活幸福美滿。近年轉型為KOL的她，不時在社交平台分享生活點滴。近日，她在母親節前夕上載了一段與兒子們的互動影片，竟看到8歲大兒子Mario的手不斷在她的胸部位置游走拉扯，但原來背後原因十分Sweet。

張名雅大仔變身小管家

從張名雅上傳的影片可見，她在家中身穿一件設計簡潔的白色短身上衣，胸口位置有一個心形開窿設計，配上灰色運動褲，打扮時尚性感。然而，這身裝束卻引起了大兒子Mario的「關注」。年僅8歲的Mario看到媽媽的上衣太過性感，似乎擔心媽媽會「蝕底」，馬上化身「小管家」，一臉認真地上前處理。

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張名雅大仔驚媽媽被睇蝕

影片中，Mario先是嘗試用小手將媽媽胸口的心形開窿位置捏起來遮住，希望擋住「春光」。張名雅見狀，笑著問兒子打算怎樣，Mario此舉卻令原本合身的上衣被抽高，變成了露腰裝。Mario發現後，又立刻伸手將媽媽的衣襬往下拉，務求將媽媽的腰部也遮好，忙得不可開交，對話中更向媽媽表示「要這樣穿」、「不可以這樣」，緊張保護媽媽的模樣，讓張名'雅甜入心扉，並在帖文中寫道：「My heart is full with my boys!」。整個過程充滿童趣，也足見母子情深。

張名雅三料港姐冠軍

張名雅的演藝生涯起點相當亮眼。她畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，主修經濟商學，是名副其實的學霸。2012年，她參選香港小姐競選，憑藉出眾的樣貌與才華，一舉奪得冠軍寶座，同時榮獲「國際親善小姐」、「航空大使獎」及「現場最受歡迎佳麗」等獎項，成為三料冠軍。在此之前，她已於《2009年溫哥華華裔小姐》中獲得亞軍。其後，她代表香港出戰《2013年國際中華小姐競選》，再下一城，勇奪季軍。

張名雅2023年離巢

簽約TVB後，張名雅在十年間參演了《以和為貴》、《鬼同你OT》等多部劇集，雖然演出機會不少，但星途發展平平，未能躋身一線花旦之列。2023年，她宣布與TVB結束合約，將事業重心轉移至社交平台，成為一名星級KOL，反而更貼近大眾，人氣不減。如今家庭事業兩得意，一家四口生活美滿，是圈中的幸福人妻及媽媽。

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