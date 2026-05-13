張栢芝送按摩浴缸賀二仔謝振南Quintus16歲生日：有助紓緩打波後肌肉痛 作弄壽星仔要求收萬七蚊金手鈪嚇到兒子反白眼

5月12日是謝霆鋒與張栢芝的二子謝振南(Quintus)16歲生日，栢芝昨日上載多段短片到網上，她指出，兒子生日每年自己也有習慣會送禮物給媽媽和自己，因為她覺得沒有媽媽和沒有她便沒有現在的兒子，她開心透露，送給兒子的禮物連兒子也估不到是甚麼。之後她揭開迷底，就是送按摩浴缸給生日的兒子，因她覺得兒子打波後肌肉痛，不知怎舒援，送這份禮物只想兒子能血液巡環和肌肉得以舒援，否則很易受傷。

張栢芝重視孩子生日回憶

她又覺得千萬不要忽略孩子，辦生日派對、生日蛋糕和禮物是他們的開心回憶及每年期待的一件事，不過她也會主攻自己爸媽，每年自己生日總會送一份禮物給爸媽及買禮物給自己，也很感恩自己這做法導致兒子們現在也說不想收生日禮物。

謝振南被張栢芝作弄反白眼

昨晚栢芝外出與Quintus吃生日飯期間，栢芝先展示手上戴着的金手鈪，並指出是扣Quintus利是錢所送的，之後她對着兒子說:「多謝你送給媽媽的禮物。」還取笑同枱吃飯的兒子當刻反白眼，Quintus即回她說:「萬七蚊!」栢芝繼續說:「多謝Quintus!我忘記說還買多了一對耳環!我不方便影兒子的樣子，因為他差不多牙也甩掉，沒辦法你出生是我很難忘的一日，所以我一定要買禮物，我很想影兒子的樣子。!」最後在回家的車程中，栢芝才說真話:「就回到家睡覺，嚇死我兒子，我講甚麼Quintus也會信，嚇死他了，我當然不會啦!黐線咩!」最後她再加多一句「會架!」並笑個不停，拿兒子生日來作弄令栢芝開心不已。