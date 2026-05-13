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愛回家丨張龍、賈名昇同日宣布離巢 黃耀煌感嘆16年不負初心 鄒兆霆暗寸鬥爭比劇集更精彩

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-13 HKT

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演接龍保安「張龍」黃耀煌與「Rebecca葉碧嘉」沈可欣的姊弟戀復合無望！「張龍」黃耀煌今日（13日）在社交平台貼出劇照宣布離巢：「十六載光陰：不負初心，勇敢出發。16年是一段足以讓少年成長為男人的歲月。今天，我正式為這段在TVB的職業生涯劃上句號。」

「賈名昇」鄒兆霆宣布離巢

飾演「賈名昇」的鄒兆霆（Anthony）今日亦宣布離巢：「在 TVB 的3100多天裡，這句對白聽過無數次，也看過無數次。今天，我終於要親自演繹這場『離巢』的大結局。『各位觀眾，本劇集已播映完畢。』​ 我要去轉舞台了，去看看外面那個不同的世界。謝謝每一位合作過的夥伴，願你們在未來的日子裡，依然能保持這份在逆境中生存的幽默感。​江湖再見。」

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黃耀煌渴望去看看外面世界挑戰更多

「張龍」黃耀煌今日宣布與TVB結束16年合作關係，回望這段由少年成長為男人的歲月，他說：「回首這 5800 多個日子，最難忘的不是聚光燈下的瞬間，而是那些在深夜裡自我懷疑，卻依然選擇堅持的韌性。曾經也想過放棄，但幸運的是，每當走到十字路口，總會遇到一些前輩和伯樂拉我一把，給我機會，讓我明白「演員」這兩個字背後的重量。感謝公司多年的栽培，讓我從一個懵懂的藝訓班學生，變成了擁有「滿仔」、「周副官」、「張龍」等角色的黃耀煌。謝謝每一位合作過的監製、導演、台前幕後兄弟姊妹，還有每一位曾在電視機前為我停留的觀眾。這16年，我學會了在等待中沉澱，在角色中生活。離開這個遮風擋雨的家需要勇氣，但我更渴望去看看外面的世界，挑戰更多的可能性。感恩過去一切的磨練，成就了今天不輕言放棄的我。未來，我會帶著這份堅持和熱誠，在不同的舞台繼續努力。我們江湖再見！#16年新篇章江湖再見」

黃耀煌試過11個月幾乎都只有底薪

其實在今年3月播出的一集，已安排「Rebecca葉碧嘉」沈可欣為救愛郎，不惜落場豪賭並贏回「張龍」黃耀煌的自由，但對賭期間，因「張龍」黃耀煌暗自偷笑，「Rebecca葉碧嘉」徹底心碎，最終兩人分手收場。劇集播出後，不少觀眾留言表示失望，覺得為了安排黃耀煌退出《愛回家》劇組，安排兩人分手的原因太過牽強，當時已有傳黃耀煌即將與TVB完約離巢。不少好友留言祝福「張龍」黃耀煌，袁文傑說：「耀煌，我的好拍檔，加油。」陳自瑤說：「祝前路一片光明，加油！」「張龍」黃耀煌在第24期藝訓班畢業後加入TVB，曾在娛樂新聞台擔任做主持，後來被安排拍劇，多年來只演出大配角，亦未試過有感情線，只曾在《大醬園》中只是單戀與及在《大帥哥》與古明華演一對。黃耀煌曾在節目《七線人棄王》中透露，試過一個月入有5萬元，但其餘11個月幾乎都只有底薪：「慢慢做耐咗，啲人唔覺得你係新人，騷錢又貴咗就變相唔會搵你，已經好耐冇試過超過2、3萬的騷錢啦，有時覺得自己7線都唔係，都唔知係咩位置。」

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「賈名昇」鄒兆霆親自演繹離巢大結局

鄒兆霆在《愛回家》的演出戲份不多，曾被安排追「熊心如」蘇韻姿失敗收場，今日他在宣布離巢：「在 TVB的3100多天裡，這句對白聽過無數次，也看過無數次。今天，我終於要親自演繹這場『離巢』的大結局。八年六個月，這段時間足夠讓一個實習生變成『老油條』，也足夠讓我在將軍澳的風雨中，學會如何用最專業的笑容，去面對最令人無語的Script。說不捨是真心的，我不捨的是那群在錄影廠一起捱過通宵、在 canteen 互相取暖的戰友。我們之間的情誼，比任何的肥皂劇都要真摯。但除了感動，我也得感謝這間公司對我的『全方位磨練』​感謝萬能俠般的培訓，讓我明白一個人的潛能是無限的，​感謝這裡教會我原來現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。​ 這八年半，我見證過電視城的興衰，也參與過無數次「緊急突發」的挑戰。我把最好的青春留在了這片填海區，回饋了我一對深邃的黑眼圈，以及一身在任何極端環境下都能生存的本領。『各位觀眾，本劇集已播映完畢。』​ 我要去轉舞台了，去看看外面那個不同的世界。謝謝每一位合作過的夥伴，願你們在未來的日子裡，依然能保持這份在逆境中生存的幽默感。​江湖再見。」

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