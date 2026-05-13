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重案解密｜江若琳劏狗被姚樂怡碎屍變燒肉 演技太逼真網民嚇到唔敢食肉 改編93年大埔燒屍案判6年惹公憤

影視圈
更新時間：19:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-13 HKT

優酷與寰亞聯合出品、由苗僑偉、岑麗香、周家怡、陳嘉寶和李天翔主演的犯罪懸疑劇《重案解密》將於本周五（15日）大結局，今晚（13日）播出的震撼單元「人肉燒臘慘案」成功掀起網絡熱話！久未露面的姚樂怡與江若琳上演正宮大鬥小三的戲碼，駭人的碎屍情節加上兩人極致的「癲瘋」演技，讓大批網民直呼心寒，甚至表示不敢再吃燒臘！

「胡玉蘭」姚樂怡徹底崩潰並找小三談判

今集劇情由一宗駭人聽聞的命案展開：警方在一 名獨居老人的屍體胃部內發現人體組織，經調查後驚覺人骨竟來自一間燒臘店。燒臘店老闆「羅昆」麥包的情婦「蔡曼玲」江若琳 離奇失蹤，而正室「胡玉蘭」姚樂怡卻神色可疑。原來「胡玉蘭」姚樂怡得知自己的愛犬慘遭「蔡曼玲」江若琳殺害，大受打擊，加上「羅昆」麥包竟自爆情婦已懷有其骨肉，令「胡玉蘭」姚樂怡徹底崩潰並找小三談判，最終引爆一場無法挽回的血腥慘劇。

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姚樂怡神級演技令不少網民直呼被嚇親

近年甚少參演劇集的姚樂怡，今次在《重案解密》中迎來極大突破，飾演因妒成恨的兇殘狠角色。劇中她將江若琳殘忍碎屍並煮成燒肉，劈下去的每一刀、每一個眼神都充滿極度怨恨，表情猙獰。隨後，姚樂怡更向老公麥包承認殺人，並在車廂內用刀將其刺殺。行兇期間被路過司機目擊，她非但沒有慌張，反而以殺氣凌人的眼神死盯對方，最後更下車發狂大笑，不斷重複：「我贏晒喇！我贏晒喇！」極具層次的神級演技令不少網民直呼被嚇親。另一邊廂，江若琳亦徹底拋開昔日的「乖乖女」形象，來個大反轉飾演貪錢又機心算盡的小三。劇中她利用懷孕軟硬兼施逼迫麥包離婚，變臉速度極快，上一秒還在裝可憐說：「BB出世之後，我都唔想佢好似我咁畀人閒言閒言」；下一秒即刻寸爆發狠：「如果你做唔到我要求、你唔使旨意羅家有後」、「由今日開始總之有佢就冇我！」，情緒切換自如，極度乞人憎。當中最令人震驚的絕對是她「冷血劏狗」一幕，被狗血濺滿全身的她竟毫無懼色，更惡毒爆出一句：「認隻狗做仔咁折墮？塞番落你個肚入面！」兩人為爭奪麥包爆發多場大亂鬥，掌摑、扯頭髮、揸頸、扭耳仔及咬人樣樣齊，火花四濺。由於姚樂怡與江若琳的「癲瘋演技」實在太過逼真，加上故事靈感源自真實發生的駭人個案，令大批觀眾極度入戲。劇集在內地及香港播出後，網民紛紛在討論區熱烈討論，不少人表示短期內對燒味產生陰影：你們的演技太好了，嚇死我了！」、「睇完呢集，最近都只想吃齋，不想吃肉了。」、「姚樂怡個笑容真係發夢都會嚇醒！」、「近期唔敢去買燒臘加餸。」

「人肉燒臘慘案」原型因判決過輕有過萬名市民聯署抗議

「人肉燒臘慘案」改編自1993年震驚全港的「大埔寶湖花園燒屍案」，當年在大埔經營燒臘店的羅姓男子，與比自己年長13歲的錢姓女子發展出婚外情，兩人長期幽會。為了掩人耳目，羅男竟向正室妻子鍾氏謊稱錢女只是「親戚」。然而，紙包不住火，這段畸戀最終為鍾氏招來了殺身之禍。1993年7月，當時錢女因為不滿其名下的燒臘店牌照遭到取消，心生怨恨之下，竟向羅男的正室鍾氏勒索金錢。在索錢不遂後，錢女怒火中燒，竟然在寓所內狠下毒手，將鍾氏活生生勒斃。案發後，錢女的處理屍體手法極度兇殘。據悉，她在開工時意外被熱油燙傷，這竟然觸發了她毀屍滅跡的「靈感」。她回到案發寓所，將鍾氏的屍體搬進浴缸內焚燒，隨後更拿起菜刀進行分屍。在隨後的法庭審訊中，錢女冷血地形容當時的分屍過程，直言就如同在燒臘店「斬燒肉」般輕易，言辭令人不寒而慄。更令大埔街坊心惶惶的是，死者的部分肢體始終下落不明。受此恐怖傳聞影響，大埔區的居民一度對燒臘食品產生極大陰影，對燒味「退避三舍」，嚴重影響了區內燒臘店的生意。儘管錢女殺人及毀屍滅跡的手段極其殘酷，但案件的審訊結果卻出乎全港市民意料。案件經過兩度重審後，陪審團最終裁定錢女「誤殺罪」成立，法官僅判處其監禁六年，這項判決隨即在社會上引發強烈憤慨，大批市民認為刑罰與其兇殘暴行完全不成比例。當時，全港有過萬名市民發起聯署抗議，要求律政司跟進並爭取加刑，可惜即使經過司法覆核，最終仍無功而返，維持原判。

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