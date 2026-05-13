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周遊人生丨周奕瑋「大個仔」告別單一日本題材 新節目「搵命搏」走訪韓國內地 轉型講素人故事

影視圈
更新時間：18:45 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-13 HKT

「最佳男主持」周奕瑋的全新節目《周遊人生》在將軍澳電視城舉行記者會，由金牌司儀黎芷珊助陣擔任活動司儀，並以她的招牌節目《最佳男主角》的形式展開對談。周奕瑋表示要多謝黎芷珊助陣，上周節目舉行試映會曾邀黎芷珊到場欣賞但缺席，坦言不是味兒，但原來被她瞞住計劃在今日偷偷助陣，但因細節事前曝光了而失去驚喜，但很感激她這份心意。周奕瑋笑言黎芷珊採訪過不少男主角和女主角，自己仍未夠卡士上她的節目，問到如何答謝？他笑言：「知道她剛過了一個大生日，所以是慶祝和答謝幾件事加起來，我知道JACKSON曾送大蛋糕給她，很難比這個更犀利，可能會帶她去旅行。」

周奕瑋新節目走訪韓國內地

周奕瑋新節目走訪韓國和內地，訪問對象是素人，他指自己往常主持食玩買旅遊攻略，今次做素人人生故事，笑言是一次轉型，「其實早幾年拎獎後心入面都想做，可能『最佳男主持』獎後畀到我信心，不過芷珊都說做這類型節目很大風險，因為要以素人故事吸引觀眾、是搵命搏！如果做得不好，便以獎項還給公司啦！算是出盡力做一次，都算是講我自己的人生。」談到不再主持日本旅遊節目？周奕瑋指疫情後已想去更多不同地方，他指自己的頻道也去過更多地方，今次去韓國和內地相信觀眾都有新鮮感，希望大家不會對他只有一個印象，覺得他大個仔。

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