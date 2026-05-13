周遊人生丨黎芷珊想去韓國見靚仔：挑戰「男神」王嘉爾太難 憶摯友何超蕸突然離世感觸人生無常

黎芷珊今日為周奕瑋全新節目《周遊人生》撐場，芷珊表示彼此已相識多年，欣賞他是一位很多範疇的主持，笑言大家有群組經常交流見面，今次義務做司儀撐場，是出於大家多年友情。談到周奕瑋想帶她去韓國旅遊答謝，她笑言好，最喜歡去韓國見靚仔，不過他要挑戰「男神」級的JACKSON（王嘉爾）就困難了一點。黎芷珊指周奕瑋以素人為對象很大膽，因向公司獻計時，訪問對象也是重點，自己就未敢嘗試，要反過來收看他的節目學點功夫。

黎芷珊有見何超蕸最後一面

談到一起長大的何超蕸上月因乳癌離世，黎芷珊稱彼此是青梅竹馬，事出也突然，「她身體不舒服我是知道的，我有見到她最後一面，當時屋企人、我們幾個好朋友陪住她。（有留低說話？）大家都沒想到會這樣突然了，其他事你們問她姊姊。」黎芷珊回憶指，何超蕸是她認識中最和善的人，雖然家門顯赫，但從來不會有架子，「她是最為朋友著想，好關心身邊朋友的人，我們一句半句說話，她都會不經意地記住。我們之間有太多事，以前有時間就會周圍飛，去過好多不同地方，可惜就未去過韓國。」

黎芷珊學會珍惜當下

失去摰友，黎芷珊感觸指這年紀經歷了太多這種事，好似許紹雄、錢國偉先後離開，要學會珍惜，「現在朋友約，我都不會找藉口，所有事都不要多想，先做再說。」

