Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周遊人生丨黎芷珊想去韓國見靚仔：挑戰「男神」王嘉爾太難 憶摯友何超蕸突然離世感觸人生無常

影視圈
更新時間：18:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-13 HKT

黎芷珊今日為周奕瑋全新節目《周遊人生》撐場，芷珊表示彼此已相識多年，欣賞他是一位很多範疇的主持，笑言大家有群組經常交流見面，今次義務做司儀撐場，是出於大家多年友情。談到周奕瑋想帶她去韓國旅遊答謝，她笑言好，最喜歡去韓國見靚仔，不過他要挑戰「男神」級的JACKSON（王嘉爾）就困難了一點。黎芷珊指周奕瑋以素人為對象很大膽，因向公司獻計時，訪問對象也是重點，自己就未敢嘗試，要反過來收看他的節目學點功夫。

黎芷珊有見何超蕸最後一面

談到一起長大的何超蕸上月因乳癌離世，黎芷珊稱彼此是青梅竹馬，事出也突然，「她身體不舒服我是知道的，我有見到她最後一面，當時屋企人、我們幾個好朋友陪住她。（有留低說話？）大家都沒想到會這樣突然了，其他事你們問她姊姊。」黎芷珊回憶指，何超蕸是她認識中最和善的人，雖然家門顯赫，但從來不會有架子，「她是最為朋友著想，好關心身邊朋友的人，我們一句半句說話，她都會不經意地記住。我們之間有太多事，以前有時間就會周圍飛，去過好多不同地方，可惜就未去過韓國。」

黎芷珊學會珍惜當下

失去摰友，黎芷珊感觸指這年紀經歷了太多這種事，好似許紹雄、錢國偉先後離開，要學會珍惜，「現在朋友約，我都不會找藉口，所有事都不要多想，先做再說。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
3小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
1小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
6小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
21小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
23小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
18小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
3小時前