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謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-13 HKT

謝瑞麟珠寶（417）創辦人謝瑞麟之子、謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie去年3月在ROSEWOOD酒店舉行盛大婚禮，當時以逾百萬出場費邀得新晉「樂壇天王」MC張天賦為婚宴擔任表演嘉賓，片段迅即在Threads瘋傳，為珠寶創辦人的孫女的Atalie，佩戴巨型流星錘龍鳳鈪已經吸晴，有網民留言：「呢個wedding 無得輸啦，聽聞係新娘子媽媽安排，真係世上只有媽媽好。」

Bethany直言不後悔19歲生BB

近日謝瑞麟另一孫女、謝達峰的女兒Bethany Tse以KOL身分現身，原來25歲的她已經是3孩之母，她透露自己懷第一胎時年僅19歲，當時就讀大學一年級，為生B需休學了一年半，甚至不敢認識新朋友，因為怕「有咗朋友就想去玩」，Bethany在最後一個學期懷上了第二胎，她未有放棄學業，結果與同齡人一樣準時畢業，Bethany直言不後悔生BB：「後生媽媽唔一定等於失敗。」

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謝瑞麟孫女Bethany向KOL之路進發

謝瑞麟孫女Bethany的Instagram簡介寫上「嫁了給韓國人的港女」並註明「COUPLE | BEAUTY | FAMILY」，相信她是向KOL之路進發。日前Bethany貼上一段影片，分享成為三子女之母的心路歷程：「19歲生第一個孩子，25歲時已經有三個子女。很多人都覺得我的人生應該已經『完了』，因為在不少人的眼中，年輕媽媽就等於失敗。而坦白說，失敗的比例的確是高，因為太年輕、思想未成熟，容易衝動，也容易作出錯誤的決定。所以我並不是想鼓勵大家早生小朋友，但我想說的是，年輕媽媽不代表一定會失敗。我同我老公一齊無幾耐之後，我就已經有咗BB。嗰陣時我19歲，連大學一年級都未讀完。生完之後，我停學咗一年半，之後再重新返番去讀書。當其他人大學放學去玩、去拍拖、去旅行嘅時候，我每一次一落堂就即刻返屋企湊BB。我甚至一個朋友都無識過，因為我驚如果有朋友，我就會想去玩。我唔想俾人覺得有咗小朋友之後，就等於人生停頓咗。就算我停學咗一年，我都盡努力同我同齡嘅人同年畢業。而喺我最後一個學期，我仲有咗第二個孩子。當時我一路大住肚一路趕project。」

Bethany稱人生無一條路是註定會失敗

Bethany還表示每日不停做相同的事：「一朝早起身湊小朋友，夜晚就等全部小朋友瞓晒之後，我就開始工作。凌晨我也要起身幾次餵奶。我已經唔記得咩叫真正嘅weekend。有好多人都問我有無後悔過咁早生小朋友，但我每一次都好堅定咁回答，一定沒有。從小我都好渴望擁有自己嘅家庭。雖然我從來都無諗過，我會用呢種方式、喺呢個年紀去開始。但我真係好感恩，感恩19歲嗰年，我大女出現喺我人生。我真係完全無法想像，如果無咗佢，我而家嘅人生會變成點樣。我並不是想說，年輕生孩子是一件啱嘅事，只是想講，人生無一條路是註定會失敗。」Bethany的經歷引來不少人留言：「妳好叻好勇敢好利害！堅持為建立家庭而努力。」、「好後生好靚好盡責，真係唔容易呀。」、「雖然係年輕媽媽，但你都好盡責照顧小孩子，但一定做自己鍾意做嘅事。」、「其實之後啲仔女好早就長大，40幾歲佢地大學畢業，大巴青春可以做自己想做的事。」

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