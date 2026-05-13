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魔音女團丨12強誕生 宋宛穎俞可程爭做「最強C位」鄧凱文硬撼莊子璇爭「最強外型」擔當

影視圈
更新時間：17:49 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:49 2026-05-13 HKT

TVB綜藝真人騷《魔音女團》本周一至周五晚翡翠台十點半播出最後五集。經過一輪Solo重考後，成功復活的4位練習生分別是喬美莎（Chelsea）、廖慧儀（Jessica）、蔡華英（Emily）及莊子璇（Hilary），連同宋宛穎（Sabrina）、鄧凱文（Eris）、盧映彤（Skylar）、倪嘉雯（Carmen）、王汛文（Candice）、俞可程（Kanis）、倪樂琳（Ellyn）、邢慧敏（Sharon），共有12名練習生晉級。

C位及外型擔當之爭成焦點

12位晉級練習生，將分成A、B兩Team，導師將根據各練習生的個人選擇及導師自己的專業評核、將她們分為「唱歌」、「外型」、「C位」、「Rap」、「跳舞」5種不同擔當，分布如下：「C位擔當」俞可程（A）／宋宛穎（B）、「Rap擔當」蔡華英（A）／倪樂琳（B）、「外型+唱歌擔當」莊子璇（A）／鄧凱文（B）、「唱歌擔當」廖慧儀（A）／王汛文（B）、「跳舞擔當」倪嘉雯（A）／盧映彤（B）、「跳舞+Rap擔當」喬美莎（A）／邢慧敏（B）；當中最惹人注目的，絕對是C位及外型擔當之爭。

鄧凱文遭點名示範性感唱法反變笑位

在班主任陳潔靈（Miss Chan Chan）的錄音前預習課堂上，兩組的「C位」及「外型」擔當進行了一場相當精彩的歌唱VS預演。先說兩位「C位」領軍人物俞可程及宋宛穎，宋宛穎簡單的一句歌詞、加上神態，已完美演繹出女團必備的「Sweet Sexy Tone」，獲Miss Chan Chan大讚。而2人PK期間發生了小插曲，被視為及自覺「能力值最低」的鄧凱文，遭Miss Chan Chan點名示範Sexy唱法，結果一開口竟連自己也忍不住笑，隨即引來全場哄堂大笑。

鄧凱文「嬌嗲式」唱法惹關注

到以「外型＋唱歌擔當」正式上場時，鄧凱文為「洗脫污名」一面認真大晒「嬌嗲式」唱法，終成功吸獲Miss Chan Chan關注。為了彌補「能力不足」，鄧凱文在節目中還自爆曾向「音樂助教」冼靖峰收風，打聽莊子璇「進度」，作為練習生，既有搞笑能力、又有收風能力及不俗人緣，鄧凱文堪稱團中「最強公關」。經過一輪錄音預習，Miss Chan Chan大讚12位練習生經過兩星期地獄式特訓後進步神速，而12位練習生錄音時繼續笑料百出，令人期待。

倪樂琳感歎「我哋有人生得出佢哋」

除了為下一輪比賽歌進行特訓及錄音，製作組還安排12位練習生先後與前輩Honey Punch、Mini Blackpink、及Mini Boys會面交流，面對只有十多歲、甚至只有幾歲的「小前輩」們，12位練習生自愧不如，而「小前輩」除了即場表演讓12位練習生即席取經，還「突破盲腸」指出「魔音女團」問題。面對「小前輩」，倪嘉雯笑言「無地自容」，倪樂琳則無奈感嘆：「我哋之中有人生得出佢哋。」

俞可程倪嘉雯「變髮術」

今集另一亮點，是接受「形象大改造」後的12位練習生令人眼前一亮，無論是「變了髮色」的倪嘉雯、俞可程，或是剪了清爽短髮的邢慧敏，均給出了極大新鮮感。今集一個小搞笑位，就是要12位練習生互選「最唔想同邊個一組？」，結果鄧凱文以高票數當選。

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