第79屆康城影展丨鞏俐孖珍芳達為開幕禮致詞 狄美摩亞談AI衝擊：創作靈魂無法複製 名導彼德積遜獲頒榮譽金棕櫚獎

第79屆康城影展昨日（12日）正式揭幕！內地著名女星鞏俐昨晚在影展開幕禮上，聯同傳奇荷里活女星珍芳達（Jane Fonda）一起登台致詞。席間珍芳達提及電影是發聲的力量，言論帶有濃厚政治味道，而政治和AI科技亦成了今屆影展的重要議題。

鞏俐第21次現身康城影展

在昨晚的開幕禮上，鞏俐與珍芳達分別以東、西方電影人角度，解讀「電影的力量」。鞏俐一開始就說道：「珍來自西方，我來自東方，今晚我們並肩站在這裏，這就是康城電影節的魔力。」已是第21次現身影展的鞏俐表示，她很榮幸地每次在康城都是代表着中國電影。她形容電影超越語言、文化和世代，「它訴說着我們共享的東西：人類情感。」鞏俐進一步指出，電影讓人們得以相遇、相通，「這就是電影的力量。」珍芳達則接續表示，正是這股力量，讓所有人這夜共聚一堂。她強調自己始終相信「發聲的力量」，無論是銀幕內外，甚至來自街頭的聲音，在當今時代都格外重要。她認為電影一直都是一種反抗行動，「因為我們講述故事，而故事構成文化，也讓人們對邊緣群體產生共情。」最後珍芳達強調在康城最重要的是故事，以及講述故事的勇氣。

狄美摩亞、趙婷等評審出席記者會

在昨日較早前，影展評審團主席朴贊郁就率領狄美摩亞（Demi Moore）、趙婷、Ruth Negga、Stellan Skarsgard、Laura Wandel、Diego Cespedes、Isaach de Bankole，以及Paul Laverty等評審出席記者會。席間記者問到在國際局勢日益緊張的背景下，政治與藝術之間關係的問題。朴贊郁答道：「將政治和藝術視為對立的概念本身就很奇怪，電影不應僅僅因為包含政治論點就被視為藝術的敵人，也不應僅僅因為不包含政治論點就被排除在外。」另一評審蘇格蘭編劇Paul Laverty談到政治，就不禁讚揚以蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）主演電影《末路狂花》為主題的影展海報：「看到像蘇珊莎朗頓、謝菲亞巴登（Javier Bardem）和麥克路化奴（Mark Ruffalo）因為反對在加沙殺害婦女兒童而被列入黑名單，難道不令人感到憤慨嗎？荷里活那班做這些事的人真可恥。」也許正因為荷里活主流大玩政治封殺，以致荷里活電影完全絕跡於今屆影展。

伊力查活頒獎給恩師

而狄美摩亞則談論到各行各業正面臨AI衝擊，她坦言人類對抗AI會是場必輸的戰爭，重點在於有沒有想好如何與AI共存，以及有沒有先做好保護自己的方法。雖然她坦言暫時好像大家都還未準備好，不過她安慰大家不用太恐慌，藝術創作的靈魂無法複製，這就是人類的最大優勢。此外，昨晚開幕禮上亦頒發了榮譽金棕櫚獎給《魔戒》系列名導彼德積遜（Peter Jackson），大會更請到在《魔戒》系列中扮演「佛羅多」的男星伊力查活（Elijah Wood）頒獎給恩師。彼德致詞時搞笑地說：「我一直沒搞明白我為甚麼能獲得金棕櫚獎，我不是那種會去拿金棕櫚獎的人。」