衛詩雅金像獎着鬆身衫行紅地氈誤懷孕 澄清：夢見龍鳳胎是「惡夢」 生B最快下年要與老公「夾期」

影后衛詩雅今日出席保養品牌活動，她表示近年多接觸美容品牌工作，笑言收到產品一定會大膽嘗試，「為了測試是否適合我，我去年更買了測皮膚水份的儀器，看看產品分別大不大，是否適合我，所以都已找到最適合我的護膚品。」問到用出心得會否做生意？她笑言不會，「我一直都講想做生意，但要處理文件太難了，現在只是報稅和會計的文件，有人幫我都非常頭痕，去銀行也是。」她指，老公勸他將想做生意的想法寫下來，她嘗試想了一天，待老公收工回來，她便宣布放棄，笑言對她而言做演員才是最舒服的事，可以投入不同的世界和角色當中。

衛詩雅被誤會懷孕質疑自己發胖了

問老公獻計將衛詩雅留在家中以便生B？衛詩雅表示早前雖在金像獎上獲「最佳衣着獎」，但因屬鬆身設計，她留意到有網民討論她是否懷孕，令她質疑自己是否肥了而不開心，「然後連續兩日夢見自己懷孕，第一晚是BB踢我的肚、第二晚更意識到是龍鳳胎，有朋友摸我的肚，非常真實，醒了才驚覺發惡夢！」問可有好奇夢境的含義？她指是代表有好事發生、或身邊人會懷孕。問到想生B嗎？她表示未想，工作忙到最快也要下年，笑言要和老公「夾期」。

衛詩雅讚洪卓立唱得好助入戲

談到早前在英皇家族騷上，衛詩雅與陳家樂合作音樂劇演出，獲讚連淚珠亦控制自如，她笑言要感謝洪卓立唱得好，自己才演得投入，雖然也想演舞台劇和音樂劇，但在啟德主場館有這種演出也算刷新自己的演出經驗，非常過癮和大挑戰。她又表示，這次演出後有音樂人向她招手請她出歌，笑言仍未成事，問大家若她唱歌怕不怕，「做歌手無乜可能，出首歌或者可以。」而同門的張敬軒擔任「正向導師」外，衛詩雅也有參與在講座上分享，她稱自己經常在不同地方和學校分享自己的經歷，包括自己入行十多年來的感受等。

