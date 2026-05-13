愛回家丨呂慧儀語帶玄機親回停拍傳聞：總有完結嘅時候 劉丹放假驚聞「噩耗」待返工再了解

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》近日有傳終於劃上句號，有報道指日前TVB董事兼助理總經理曾勵珍聯同製作部助理總監文偉鴻（Jazz）突然召開緊急會議，向演員表示公司有意停拍兼更傳出暫定播到7月便告終，TVB計劃打造另一全新處境劇接棒，劇中演員得悉消息大感不捨，希望在公司開拍全新處境劇時有緣再聚。

呂慧儀語帶玄機親回停拍傳聞

對於《愛》即將停拍的消息，《星島頭條》向「熊若水」呂慧儀求證：「劇集是否將於7月停拍與及劇組高層是否有其他指示或安排？」她只透過短訊回覆表示目前仍有與劇組開工拍攝：「我都唔係好知拍到幾時，不過總有完結嘅時候嘅。」「熊樹根」劉丹接受《星島頭條》電話訪問亦表示：「我都係睇到新聞先知，因為我這兩日都放假，所以未見到同事。」問到高層曾勵珍可有聯絡他談到想拍新劇的想法？他表示沒有，所以不知道細節，如果有新劇接力，就要看公司如何安排，「而家仲有拍緊，我聽日開工呀！等我聽日返去了解一下。」

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有傳創作上遇上「樽頸位」

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年2月20日首播以來今已播出超過2,800 集，成為香港電視史上最長篇單部具有連貫劇情的處境劇，有報道指日前TVB行董事兼助理總經理曾勵珍聯同製作部助理總監文偉鴻（Jazz）突然召開緊急會議，向演員表示公司有意停拍兼更傳出暫定播到7月便告終。有傳創作上遇上「樽頸位」，再加上連戲演員多達50至60人，台前幕後耗費大量人力物力，整體開支相當龐大，雖然仍受到廣告商垂青，但在經濟效益下，TVB決推倒重來。

《愛回家》曾稱霸三大黃金時段收視冠軍

《愛回家》曾稱霸三大黃金時段的收視冠軍，但有指故事創作遇上嚴重樽頸，由日常家事寫到辦公室，甚至連妙想天開的「穿越」橋段也出動。劇情開始一味「抽水」，出現不少荒謬、胡鬧及老土之作，加上但隨著不少核心演員相繼離巢，「熊家」及「龍家」兩家人永遠「唔齊人」。而且後期加入的新演員缺乏吸引力，未能留住觀眾目光，難以再創造出具代表性的經典情侶檔，結果網民曾多次提出「棄劇」。

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