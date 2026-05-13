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方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭「同居真相」為密友澄清沒抑鬱症：不要讓她受委屈

影視圈
更新時間：14:20 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:20 2026-05-13 HKT

樂風集團集團創辦人及主席周佩賢昨日（12日）在九龍城太子道西211號寓所內燒炭案身亡。警方在昨午1時許接案到場，發現事主倒卧睡房床上，旁邊有一盤燒過的炭，現場沒有檢獲遺書，尋死原因仍在調查。有消息指周佩賢患有抑鬱症多年，需定期覆診及服藥，約一周前，周佩賢曾向朋友透露面對嚴重財政壓力，但表明不會尋死，惟至昨午時分其朋友收到她的尋死訊息，於是報警求助，可惜最終未能阻止悲劇發生。

方皓玟拒回應周佩賢死訊

周佩賢與方皓玟（Charmaine）份屬好友，方皓玟於2021年與日籍老公離婚，有傳與周佩賢同居加多利山寓所。方皓玟亦曾於2023年及2024年兩次為樂風集團旗下樓盤「ELIZE PARK」及「UPPER PRINCE」擔任代言人，當時方皓玟在活動上大讚樓盤屬潛力股，其後有傳媒向方皓玟求證周佩賢死訊時，她表明不想回應。直到今午（13日）方皓玟首開腔回應：「我們是鄰居不是同居，我亦想幫她澄清，她並沒有抑鬱症，不要這樣將一個死者受委屈。」

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方皓玟在2017年與日籍老公安田慎吾結婚，翌年於日本東京誕下兒子安田龍加（Luca），不過這段婚姻在2021年劃上句號，方皓玟於社交平台上載一個圓型圖案並宣布離婚：「我和Shingo分開了。本來是一件很個人的事，但我明白作為一個公眾人物，必需親自告訴大家，為免愛護我的人替我擔心，更不希望我的親人受到不必要的麻煩和傷害。能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。關於離婚這件事，希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。」

方皓玟離婚後獨力撫養兒子安田龍加，她曾表示：「因為嗰時我同佢拍拖，佢又冇工開，攞唔到visa。咁我方便拍拖咪去結婚，攞個visa可以拍下拖咁嘛，對於我嚟講，結婚唔係等於終身伴侶，只不過一張簽咗名嘅紙，所以我覺得係一件無聊嘅事。」方皓玟亦繼續以歌手身分在樂壇發展，方皓玟曾稱兒子一點都不proud of 媽咪是一個歌手：「我問過佢你想唔想唱歌？好似媽咪咁樣。我畀你學跳舞？佢話佢唔想做呢樣嘢，淨係想喺屋企涼冷氣同打機。不過我最後都逼咗佢去學游水，佢都好proud of自己游水都幾勁。同埋畫畫都拎好多獎，其實我哋之間係冇嗰啲BB話，係平起平坐嘅講嘢。」

相閱閱讀：「失婚女歌手」另類育兒方法顛覆人生 自認縱仔豪食遼參花膠蒸石斑做午餐 與前夫結婚只為方便拍拖

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

 

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