Viu 原創綜藝甜蜜二重奏 泰國戀愛島「半裸按摩」心動挑戰 香港甜品選手Jan出局淚崩

Viu Original原創綜藝近期大玩跨國合作，先後推出《Bite Me Sweet》與《Rak Rak - Sense of Love》兩大話題作，將韓式浪漫帶到全亞洲！前者由男神尹施允主持，更邀得香港代表Jan（余巧琳）參戰，雖然她在最新一集遺憾止步，但她和拍檔任成均之間的純愛互動感動全網；《Rak Rak - Sense of Love》則在泰國幻想之島上演感官誘惑，一眾男女嘉賓撇除身份背景，只靠感官尋覓真愛，赤裸按摩、夜市密會，尺度和心跳指數一齊飆升！

任成均和余巧琳（Jan）互動甜蜜。

任成均則帶香港選手余巧琳（Jan）露營。

任成均和余巧琳（Jan）互動甜蜜。

《Bite Me Sweet》甜品暗藏浪漫回憶

由「麵包王金卓球」尹施允擔任主持、Viu與韓國文化產業振興院（KOCCA）和文化體育觀光部（MCST）聯手合作的Viu Original原創綜藝節目《Bite Me Sweet》是一個結合「甜品競技」與「男星配對」的真人騷，5位星級糕點師與5位韓國新晉男星分別組隊，並運用韓國食材及傳統小食，創作出全新概念的韓式甜品，優勝組合將可以在新加坡開設期間限定實體店！最終決賽日前，五位甜品師和其專屬繆思離開攝影棚進行靈感約會，裴民基為菲律賓參賽者謝茜嘉準備了五色飯桌，任成均則帶香港選手余巧琳（Jan）露營，兩人在冬日中燒番薯和棉花糖，簡單而溫馨；期間任成均為Jan製作了韓國菊花茶，讓她產生了將菊花融入甜品的想法，變得熟悉的兩人不時有講有笑，最後他更精心準備了草莓蛋糕和煙花蠟燭，寄望能夠結伴前往新加坡。

決賽日任務分為三會合，隊伍需要按主題「你和我的季節」製作出一席甜品。

余巧琳（Jan）製作的春天甜品。

余巧琳（Jan）製作的秋天甜品。

Jan遭淘汰後不禁落淚。

Jan順利晉級

眨眼來到決賽日，任務分為三會合，隊伍需要按主題「你和我的季節」製作出一席甜品，由於這次任務為甜品套餐，因此評審們會重點評估味道的平衡，以及每一項甜品能否作為一個故事連結，展現套餐的連貫性。第一會合的甜品概念為「咬一口吧」，Jan以雪耳和菊花來展現春天：「這承載著我和成均初次相遇時的感覺，我腦海中淨現菊花綻放如畫的場景。」她製作的達克瓦茲結合鬆脆餅底和軟綿綿的雪耳和忌廉，口感充滿層次且帶着清甜花香，與出清新又有活力的春天不謀而合，最終順利晉級！

Jan舞台上公開致謝拍檔

Jan和任成均需在第二回合展現秋天的感覺，然而她竟和印尼選手露碧塔撞橋，兩人不約而同以泡芙迎戰！Jan的泡芙內餡是抹茶吉士忌廉，但她用了韓國食材甜米露內取代部份牛奶，試圖減輕甜品的奶味和甜膩感，評審對於她的作品有煲有貶：「在設計上表現得很好」、「組合起來有微妙的違和感」，最後她和任成均在賽事止步，Jan亦在舞台上公開致謝拍檔：「我想為我的拍檔鼓掌，因為他幫了我很多，所以我非常感激成均。」事後Jan忍不住淚腺爆發，成均亦自責幫不上忙，對此她表示：「我們也在第二個任務中贏了，很感激能和你共事，我非常喜歡我們一起度過的時光，勝過贏得比賽，」成均也希望兩人的緣份不要因此中斷：「我跟他說，不能因為忙就無視我的聯絡，我會先聯絡她，我們一定要再見面！」接下來印尼選手露碧塔和菲律賓選手謝茜嘉將會上演最終對決，他們需要在作品中融入草莓元素，新加坡期間限定店的入場券只有一張，誰可以劃下勝負句點？

《Rak Rak- Sense of love》貼身互動畫面養眼

Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》同樣由Viu與韓國文化產業振興院 （KOCCA）及文化體育觀光部（MCST）共同打造，節目背景設定在泰國Rak Rak島（幻想之島），參加者在無法得知對方職業、年齡與社會地位的情況下，僅依據五感探索愛情。在最新一集中，胤伯和阿秋偷偷離開Rak Rak之家進行約會；凡斯則和羅娜瞞著尤珍，前往夜市進行秘密約會，他們先試食炸蠶蛹、又背貼胸依偎挑戰射擊遊戲，凡斯接受採訪時坦言：「對我來說身體接觸在愛情中是很重要的，這是跟對方產生連結的方式。」兩人自然地手拖手享受夜市約會，後來更在摩天輪下享用雞尾酒，羅娜透露上一段感情已經至三年前，對方是一名軟件工程師，二人因分歧分分合合，所以才會分手，之後凡斯乘勢追擊：「你現在有在意的人嗎？你喜歡哪一類型男生？」羅娜也表示：「我們今天真的聊了很多，我對你很好奇，因為我們很少聊天。」對方亦直球回應：「在女生之中，你是我最親近的人。」稍後胤伯和阿秋約會後回到Rak Rak之家，他們不斷問候整天獨自留守家中的尤珍，令尤珍不禁直呼：「我突然覺得不太對勁，他們好像在可憐我。」後來凡斯和羅娜加入，五人換上泳裝前往泳池，畫面好養眼！

高兒和振寧接受情侶按摩。

高兒和振寧享用晚餐後半身赤裸接受情侶按摩。

漢娜笑容甜美。

卡魯、漢娜約定成為健身夥伴

另一邊廂，卡魯和新加入的漢娜進行聽覺配對後終於在Rak Rak島見面，他們換上泳衣在沙灘享受日落，原來兩人同樣熱愛健身，因此約定成為健身夥伴；與此同時曾經成功配對的高兒和振寧也回到島上，並在享用晚餐後半身赤裸接受情侶按摩，其後高兒更主動為男方按壓肩頸，振寧坦言：「我第一次選擇的感官是觸覺，我們成功透過按摩產生聯繫。」高兒則表示：「我們在這裏找專業人士按摩，最後卻變成我們幫彼此按摩，我覺得有點出乎意料，跟他有這麼多身體接觸感覺挺奇怪，我們才認識第二天，感覺進度很快，我覺得有點害羞，但還是很有趣。」隨著漢娜入住Rak Rak之家，凡斯和胤伯均表示對她感興趣，這將會帶來怎麼樣的化學反應？

