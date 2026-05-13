楊卓娜東京展驚人財力入靚貨 孖辮造型好青春 於巴黎受VIP禮待狂掃LV、CHANEL

現年48歲、有「最強繼母」之稱的楊卓娜（Lenna），與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹交往18年，雖然二人至今未有正式註冊，但早已以夫妻相稱；楊卓娜更對男友與前妻所生的兩名女兒視如己出，連同自己誕下的愛女，一家五口生活幸福美滿。生活無憂的楊卓娜近年直播帶貨事業蒸蒸日上，絕對不愁錢銀，過着令人羨慕的富貴生活。

楊卓娜東京掃靚貨毫不手軟

日前，楊卓娜與一眾友人飛到日本東京大手購物。從她在社交平台上載的影片可見，雖然楊卓娜已年近半百，但保養得宜，從外貌看完全看不出歲月的痕跡。當日她頭戴Cap帽，身穿寬闊牛仔褲，並紮起兩條孖辮配搭大圓圈耳環，打扮既年輕又緊貼潮流，時尚新潮之餘更盡展闊太風範。在東京的名店中，楊卓娜與男友人左看右看，仔細挑選心頭好，原來她正在看精緻的竹籃。連負責拍攝的友人都忍不住笑指她：「買菜嘅籃都唔放過！」之後楊卓娜更向窗外招手，示意兩名女友人入內幫手一起挑選。連同行的兩位女性友人都指她「又試買嘢」，可見其大手入貨的豪氣，富貴生活令人羨慕。

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楊卓娜巴黎受VIP禮待狂掃包包

除了東京之旅，楊卓娜的消費力早已有目共睹。去年尾她到巴黎旅行時，便一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等名牌包包，財力驚人。她更獲得各大品牌的VIP禮待，事後她分享在老佛爺百貨頂層VIP房俯瞰巴黎靚景的照片，一身富婆打扮貴氣十足，獲網民大讚是「非常有氣質的女人」及「最美的貴婦」。

楊卓娜居住環境極盡奢華

楊卓娜除了買名牌絕不手軟，其居住環境亦極具奢華氣派。一家人現居於被她稱為「楊氏宿舍」的田園風豪宅，外型充滿外國農村小屋的風情。豪宅內設有極寬敞的庭園，更被她打造成一個小型農舍，種滿各式各樣的花卉和農作物。閒時一家人會在庭園野餐、賞月、開Party，甚至在自家花園露營都毫無難度！空間之大，即使約齊十多位好友聚會大合照，都毋須使用廣角鏡。楊卓娜在香港過着猶如外國農舍般的無憂生活，實在羨煞旁人！

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