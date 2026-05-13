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陳漢娜余逸思為市道差不斷增值 簡君晋想同《IT狗》演員繼續合作｜獨家

影視圈
更新時間：09:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-13 HKT

《IT狗2.0》本周迎來大結局，Paypayduck、大台教與JJ園三大勢力交鋒，將有最後結果，導演簡君晋開心雖然事隔5年再拍第二輯，但演員和觀眾的感覺立即回歸，有份演出的陳漢娜及余逸思也感恩在這個市道差的環境，仍有劇集可以為演員增加實戰經驗。文 鍾舜英、圖 林賓尼

《IT狗》早有兩季劇本

導演簡君晋指出拍攝第一季時，手上已有兩季劇本，所以並非外界所說的刻意留伏筆，不過拍第二季時已事隔5年，他感到各演員經歷多了，也擔心放下這故事那麼久會有影響，但大家坐下圍讀劇本，所有感覺與默契立刻回歸，他覺得這幾年大家一直有互動，戲裏戲外變成好友，能夠放心流露情感並信任對手。問到最想與一位怎樣的演員合作？簡君晋直指這想法經常會變，但當刻他毫不猶豫地說：「最想與阿爾拍仙奴合作，雖然沒有可能，但我也有信念。」他表示入行認識到凌文龍和Lokman等一起成長的演員朋友，他坦言：「仍能不斷發掘他們的不同面向，因此未來很可能會與這些有默契的朋友合作。」

余逸思離巢曾擔心前路

余逸思離開ViuTV後已放下演戲很多年，再拍劇直認很緊張，對待這劇集，她秉持着最後一次去做，有第一季的默契及在前輩身上學習到的，變成她在第二季的安全網。個人發展下余逸思擔心前路，她回想起現在跟最初入行時想法大有不同，當完約開始要跳出舒適圈去發展，也掙扎了很久，外闖時試過拍頻道片，喊也要繼續拍。她現在主力經營網上旅遊頻道，雖然不是很賺錢，可賺取人生經驗及放眼世界。雖然現在市道差但不可以停下來要增值自己，所以她同時修讀心理學課程，在身心靈學習發展。

陳漢娜6年沒有拍電影

因為市道差令陳漢娜已6年沒有拍電影，最後拍攝的是《年少日記》，她覺得自己已跟電影遠離變成觀眾。因自己是半途出家當演員，每次拍攝對她來說是難得的訓練，這幾年少了這些實戰經驗，幸好還有劇集工作，她說:「我很想拍電影，因為我很鍾意電影，但相信緣份不可強求，也覺得演員是修行，我從未灰心，會思考演員以外的工作及好好感受每日生活，這就是我作為演員的修煉，當有人找我演戲時，我便能將這些體會帶到角色之中，所以覺得影響不大。」


余逸思Credit : 
Hair :KING LEE @toniandguyhk
Makeup :Manman
    
 

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