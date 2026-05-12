米高積遜被指愛飲童子尿 Cascio兄妹狂爆變態性癖兼不斷被米高虐待

曾被封為「米高積遜第二家人」的Cascio家族與米高積遜（Michael Jackson）有着歷時25年的深厚交情，即使在他離世後仍受訪、著書為他被指性侵兒童的指控辯護。然而近年家族中人開始控訴米高曾在他們兒時性侵犯他們，年初Cascio兄妹Eddie、Dominic、Aldo和Marie-Nicole更正式起訴米高遺產管理人。四兄妹繼在上月底接受《紐約時報》訪問後，最近更接受澳洲時事節目《60分鐘》訪問，繼續爆料。

Eddie指與米高「同床共枕」

Eddie在節目上透露，米高以奢華的購物之旅、私人飛機旅程、遊樂園之旅，以及帶他們到世界各地巡迴演出等方式來討好他的家人。他又會帶其黑猩猩Bubbles到訪他們的家，逗孩子開心，令孩子們被迷住了，自覺能與天王巨星做朋友好特別。但他聲稱在1993年跟隨着米高進行《Dangerous World Tour》巡迴演唱會時，當年只得11歲的他開始備受米高性騷擾，「他開始撫摸我的腿，我坐在他腿上，就在那時，我們第一次接吻了，他吻了我的嘴唇。」Eddie指米高他起了個綽號叫「天使」，兩人一起洗澡，並同床共枕。Eddie指性騷擾開始後，就幾乎每晚都會發生。他表示到了16歲時，米高更性侵了他，「我得給他口交，反之亦然。這很艱難，因為我的男子氣概也被剝奪了。

Marie-Nicole聲稱被米高哄騙脫衣服

Dominic則聲稱米高會拉着他玩一些令人不安的遊戲，例如一個叫做「戰利品大戰」的遊戲：「他會把我壓在他身上，讓我的生殖器貼着他的。他會一邊顫抖，一邊用力頂着我。」他更指米高會喝他的尿，並告訴他那是愛他的表現。而Marie-Nicole則聲稱米高在她年僅12歲時，就哄騙她脫衣服，然後看着她的身體自慰，他更曾要求要看她的陰道。至於四兄妹中年紀最小的Aldo則表示當年在與米高躺在床上玩遊戲機時，被對方扯下短褲，米高更幫他口交。他們指當年米高透過恐嚇、酗酒和服用處方藥等手段控制及不斷虐待他們。他們指米高更會餵他們飲「耶穌汁」，即是以維柯丁和贊安諾等藥物混入汽水中，讓他們飄飄欲仙，更易受控。節目播出後，網民反應兩極。有人指出他們當年不斷為米高辯護，卻在Eddie謊稱曾幫米高製作歌曲但被踢爆後反控米高，懷疑他們一家只想發死人財。但亦有人指米高作風古怪，指他有戀童癖亦唔出奇。