黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del

TVB 遊戲節目《唱錢 》日前播出黃淑蔓（Feanna）現身挑戰一集，她成功打低超級Monster歌曲《I Will Always Love You》獲網民洗版式正評大讚，能有如此實力，其實Feanna早於中學時期，已接受正規和嚴格的音樂訓練，並考獲英國皇家音樂學院（ABRSM）八級聲樂資格。趁網民熱捧情況下Feanna昨晚上載了一段學生時期在校內練習唱歌的片段到網上，她留言：「16 years old me。Might delete later」。Feanna紥起長長馬尾穿上校服在片中自彈自唱，愛唱電影歌曲的她練習的是電影《Dream Girls》由Beyonce所唱的一曲《Listen》。

黃淑蔓16歲已展現實力

當時還是16歲的Feanna已經展現自己的歌唱實力，由於她寫上「Might delete later」這句話，引來網民留言，要求Feanna不要刪除影片，又有網民留言「好聽喎，點解要delete?」、「師妹唱得好過好多職業歌手，希望有人發掘到你，唔好浪費天賦，btw n年前著過你件校服」、「睇嚟咁多年都進步唔多，都係咁好聽」、「咪Del啦，妳啲 聲應該要俾多吋人知道」等。

黃淑蔓畢業後全情投入終奪金像獎

雖然Feanna現在已經入行11年，但之前因在外國讀書，只能在暑假或新年期間返港錄音和宣傳新歌，當時可說是半職業歌手狀態，導致在樂壇成績平平，2022年畢業後返港，正式全情投入歌唱事業的她，便繼《差一點我們會飛》後，今年再次憑電影歌曲《華富一號》第二度奪得香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲獎」。

