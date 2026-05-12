張天賦E=MC²演唱會｜MC宣布終極加開第五場 破戒食叉鵝飯慶祝 力撐預先登記抽籤杜絕炒飛

《張天賦E=MC²演唱會2026》今日進行優先訂票，一個上午全部門票火速售罄，華納唱片開心宣布，終極加7月11日第五場！中銀信用卡客戶可於5月14日早上十時至晚上八時優先購票。

為確保歌迷可以公平買飛，今次將會開放預先登記門票抽籤服務。大家有機會用公平嘅方式購買門票，MC歌迷要密切留意登記日期！

張天賦呼籲家人齊齊抽飛

MC一早醒來，收到公司的加場消息，感到非常開心，他笑言最近日日夜夜為演唱會籌備而努力，為了有一個最佳狀態，已經好耐冇飯食，收到咁開心消息，決定今日獎勵一下自己，來一份叉鵝飯作慶祝，「一餐咁多啦，獎勵下自己先！然後再繼續努力！」至於今次第一次採用預先登記抽飛，MC亦拍手贊成，「好好呀！咁希望多啲人抽到，大家唔洗再好似上次咁又話要食炒價飛。其實我今日收到加場消息之外，個電話都不停收到朋友問買飛，我都好驚，我真係冇飛，或者叫屋企人都出去登記下，希望抽到一啲返來比我。」



《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》購票資訊 :

5月14日（早上10:00-20:00） 中銀信用卡優先購票

網上登記抽籤（只限網站https://www.urbtix.hk)

2026年5月14日（星期四）上午10時開始 至 2026年5月15日（星期五）晚上8時截止。

登記抽籤人士必須於截止時間前完成整個登記流程。

每位成功登記抽籤人士將收到附有「登記參考編號」的確認電郵。

所有於登記時段內成功提交登記人士的中籤機會均等，毋須搶先登記。

中籤結果公佈

2026年5月22日（星期五）

成功登記抽籤人士可於城市售票網中籤結果專頁中輸入其「登記參考編號」查詢中籤與否，而每位中籤人士亦將收到個別通知。

中籤人士購票時段

2026年5月27日（星期三）上午10時至晚上8時

只限中籤人士按是次抽籤公開發售的規定和條款購買門票。

中籤人士必須以登記抽籤時提供的同一張信用卡及其他資料完成交易，不得修改。每人限購最多兩張門票，並會實施「延後取票」方案。