雨霖鈴劇情懶人包｜5大看點、角色介紹 楊洋惡鬥連場 與章若楠出生入死

雨霖鈴｜由楊洋、章若楠以及方逸倫領銜主演的古裝武俠劇《雨霖鈴》，5月13日起在優酷以及Disney+播出，講述展昭、霍玲瓏和白玉堂齊出生入死，破懸案靠近事件真相的故事，全劇共37集。下文為您精心整理了《雨霖鈴》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

分集劇情

必看亮點

武功高強的御前四品帶刀護衛的展昭（楊洋 飾），在收到故友留下的懸案證據後隻身探尋線索，卻遭遇各方勢力埋擊，他在途中結識了玲瓏山莊的大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）以及「錦逸鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。志同道合的三人在一次次出生入死後，終靠近事情的真相。

《雨霖鈴》由楊洋、章若楠以及方逸倫領銜主演。

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《雨霖鈴》追劇日曆公開！

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楊洋 飾 展昭

被譽為「江湖第一高手」的南俠，獲仁宗皇帝親封為御前四品帶刀護衛，其劍法出神入化，精妙絕倫。

楊洋飾演展昭。

章若楠 飾 霍玲瓏

玲瓏山莊的大小姐，個性堅韌且才智過人。她因不滿包辦婚姻而離家出走，並在途中多次協助展昭對抗襄陽王的勢力。

章若楠飾演霍玲瓏。

方逸倫 飾 白玉堂

以「錦毛鼠」稱號聞名江湖，行事風格「以暴制惡」，不受朝堂禮法所束縛，但始終堅守除奸懲惡的信念。

方逸倫飾演白玉堂。

張予曦 飾 掌月使

寒水宮的關鍵成員，身負與襄陽王勢力相關的重大秘密，使用的武器名為「長相思」。

張予曦飾演掌月使。

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第1－2集：霍玲瓏與展昭初遇齊救人

升雲莊三當家葛雲飛身攜秘寶被唐門3位殺手追殺，霍玲瓏救下同行的啞童，升雲莊另外兩位當家趕到，將殺手趕走後，二人擬對霍玲瓏下手，一神秘人出手相助，啞童趁機逃走但落官差手中，霍玲瓏為避官府躲去地窟卻遇到展昭，他假稱自己叫展日飛，因要避仇家而拒絕同行。二人分道揚鑣後，撞見一男一女威脅飲毒藥，詹日飛去而復返，他發現二人正是寒水宮的掌日使與掌月使，均為奪寶而來，詹日飛雖以一敵二但亦不落下風，雙方各自休戰，結下仇口。

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1. 楊洋時隔近1年再推新作

楊洋對上一套播出作品為2025年7月的《凡人修仙傳》，當時其演技備受讚賞，成功扭轉過往「油膩」形象。事隔近一年，他再度挑戰古裝武俠劇，其表現令廣大觀眾引頸以待。

楊洋再演古裝劇，值得期待！

2. 楊洋為角色提前半年習劍

為演活展昭這位江湖第一高手，楊洋提前半年親赴武當山學劍，並親自完成劇中95%的武打場面，包括在零下10度的環境下拍攝高達20米的竹林高空翻滾戲份，盡顯專業精神。此外，劇組特意聘用香港武術指導團隊，強調真實打鬥，武打戲份佔全劇40%。

楊洋為角色苦練劍術。

3. 周深、曾比特獻唱劇集歌曲

劇集除了權鬥與江湖的雙線敘事外，音樂陣容同樣鼎盛。全劇共6首原創歌曲，其中主題曲《孤劍吟》由實力派歌手周深獻唱，而香港歌手曾比特亦演唱插曲《問劍》。

周深獻唱主題曲。

4. 「正午陽光」出品成信心保證

劇集由內地著名製作公司「正午陽光」出品，其CEO侯鴻亮更親自擔任製片人。侯鴻亮曾製作《瑯琊榜》、《歡樂頌》及《知否知否應是綠肥紅瘦》等多套大熱劇集，雖然武俠題材為其團隊首次嘗試，但「正午陽光」的金字招牌已然成為劇集質素的保證。

《雨霖鈴》是正午陽光首部武俠劇。

5. 金牌製作班底還原古典武俠

《雨霖鈴》由憑《開端》一鳴驚人的劉洪源執導，並由曾以《知否知否應是綠肥紅瘦》獲白玉蘭獎提名的吳桐擔任編劇。製作團隊以「去浮華，重本真」為核心理念，耗時157天參照《清明上河圖》搭建北宋市井風貌，力求在場景及服飾上還原古典武俠精神。

《雨霖鈴》台前幕後均星光熠熠。

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