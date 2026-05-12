梁朝偉法國南部變身「執蛋農夫」 劉嘉玲充當御用攝影師 網民激讚：影帝好可愛

影帝梁朝偉(偉仔)與太太劉嘉玲(嘉玲)婚後至今一直十分恩愛，除了經常工作要分隔兩地外，二人在空餘時便形影不離享受二人世界，不時結伴行山跑步，由於偉仔不善於處理社交平台，這重任便留給了嘉玲，她不時於社交網分享與老公的生活點滴及假期中的樂趣，昨日嘉玲便分享了二人放假期間到法國南部度假的相片，他們住在一間被山林包圍有花園和雞舍的大屋之中，她靜靜坐在花園享受法國南部緩慢的微風以及花香處處，感覺十分寫意。

朝偉撿了一箕新鮮雞蛋。

偉仔溫柔地檢蛋。

動作認真悠然自得。

雞舍有走地雞。

劉嘉玲社交平台獨家放送度假點滴

香港時間今早，嘉玲再分享一段朝偉在雞舍旁邊，拿着筲箕撿雞蛋的片段，動作認真又悠然自得。嘉玲並留言，簡單原始快樂、慢生活、簡單的快樂、拾雞蛋的一天，偉仔更拿着載滿雞蛋的筲箕拍照，流露出滿滿簡單的快樂，有嘉玲在旁充當攝影大師，盡顯二人恩愛實在羨煞旁人。

網民留言激讚偉仔「小心翼翼真可愛」

有大批網民看到片段後，都忍不住留言表示：「小心翼翼真可愛」、「最基本的生活最幸福」、「他的動作真的很慢」、「梁生So Cute！」、「相信我哋個影帝遲早會買地做園夫」、「執雞蛋都咁深情」、「多謝嘉玲姐讓我們看到生活中的偉仔」。

