《海派甜心》李威及妻子捲「精舍命案」 女死者恐怖受虐慘死 被判刑22個月緩刑5年

曾經演出《吐司男之吻》及《海派甜心》的44歲台灣藝人李威，淡出演藝圈多年，近年轉行買賣藝品茶具並潛心修佛。去年爆出捲入「精舍命案」，並曾傳出他於命案中擔任軍師角色。台灣北市精舍命案，暢銷作家王蕰（本名王江鎮）疑不滿女弟子兼會計蔡女帳目不清，涉嫌教唆女護法、信徒凌虐蔡女致死，其中還牽涉早已淡出螢光幕的藝人李威及其妻簡瑀家，全案歷經台北地院一年多審理，今日（12日）一審判決王薀12年徒刑、李威1年10月徒刑，緩刑5年、簡瑀家1年8月徒刑，緩刑5年，可上訴。

王江鎮成立宗教團隊屢批鬥成員

法院調查，王江鎮於30年前開設佛學講座、課程，成立宗教團體。信徒、學生將王江鎮視為精神導師，尊稱「仁波切、上師」或「傳承」，高度遵從其指示。如認信徒、學生在處理上有失誤，或主觀認定某信徒道德品行、個性有缺失時，即會發起「研討」，多人包圍、指責、辱罵，甚至有肢體接觸強制行為。

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王江鎮不滿蔡女動殺機

法院調查，王江鎮因不滿蔡女處理剩餘財產分配訴訟有疏漏，又接獲其他被告抱怨蔡女缺失，即開啟「研討」事宜。蔡女雖已下跪磕頭、剃頭住在精舍學習出家人生活，王江鎮仍認不足，定於2024年7月23日晚間於「水月草堂」研討。

死者蔡女多番受虐

過程中，王江鎮指示蔡女向諸佛下跪，姜芃妤、梁碧茵、幹子昀、游秀鈴以拉、扶、壓、踢、強制方式，致蔡女頭臉、身體多處撞擊地板，體力不支倒地。吳慧珠到場後，先拉蔡女後衣領來回拖行，過程中故意放手讓蔡女頭部撞地，並出手毆打、腳踢。之後到場的被告或在旁觀看附和、或看守大門。

死者蔡女曾被摔出馬路

蔡女受傷倒地後，王江鎮等人逕自離開。李淵源將蔡女拖出草堂甩摔在馬路，吳慧珠毆打其頭臉，姜芃妤用傘刺戳身體、腳踢。李淵源、吳慧珠、姜芃妤以膠帶將蔡女固定在推車上推回精舍。

蔡女死於「橫紋肌溶解」

24 日凌晨3時許，3人發現蔡女意識不清，透過梁等人轉告王，並找具醫師資格的信徒何秉潔給予自然療法藥物，但無效；眾人旋即成立群組「討論如何維護道場及王江鎮」，編造蔡女中暑或健康不佳，拖延至上午10時15分才叫護車。蔡女因全身多處瘀傷引起「橫紋肌溶解」併有輕度神經軸索損傷而死亡。

李威及其妻為體罰現場信徒

檢警偵辦後，2025年3月依涉犯傷害致死、強制、偽造文書、詐欺等罪嫌，起訴精舍領袖王薀、游秀鈴、幹子昀、梁碧茵，吳慧珠、姜芃妤、李淵源，以及在體罰現場的信徒呂莉芳、吳榜丹、黃文琪、李宸宇及李威、簡瑀家夫婦等13人。

法庭怒斥王薀

在押王蕰及3大女護法，經檢方起訴移審後，合議庭裁定，4人從2025年3月起續押禁見，期間歷經4次延押，2026年1月間才獲解除禁見，3大女護法交保，剩王薀在押，全案4月2日辯論終結。北院合議庭考量，王薀身為唯一上師，信徒視其為神佛，未以理性解決糾紛，反而糾眾暴力「研討」，負責指示下令且犯後逕自離開，致生死亡重果；犯後商議掩飾、刪除對話，嚴重妨害司法。雖已和解賠償，但未依協議交出自白書。

李威及其妻得死者家人諒解

核心共犯梁碧茵、游秀鈴、幹子昀、姜芃妤、吳慧珠、李淵源盲目聽從指示，未尊重被害人意願，多次致被害人重擊地面，甚至在倒地後仍拖行、毆打，情節重大。幫助犯李翊瑋到案後盡力誠實陳述，並與簡瑀家與家屬達成和解並履行完畢。告訴人到庭表示諒解李、簡2人，同意從輕量刑及諭知緩刑。

李威及其妻緩刑5年

一審依據各被告是否參與串證群組、犯後態度、和解情形、智識程度及生活狀況，依共同犯傷害致死罪，判處王薀12年徒刑、3大女護法及吳慧珠、姜芃妤各10年徒刑、李淵源9年；另依幫助犯傷害致死罪，判處李威、簡瑀家夫妻各1年10月、1年8月，雙雙緩刑5年、其餘信徒呂莉芳5年、黃文琪、李宸宇各4年；依幫助犯傷害罪，判處吳榜丹1年6月，全案仍可上訴。

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