重案解密｜改編轟動全港「張祺忠殺妻案」張國強受盡精神虐待發狂殺妻 網民直呼睇到心寒

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）昨晚（11日）播出第6集「教授殺妻案」講述警方調查大學教授「方立仁」張國強的妻子「劉桂芝」張文慈失蹤案，經深入調查後，警長「杜凱斌」苗僑偉與「嚴灼穎」岑麗香從女兒「何愛蓮」譚旻萱得知「劉桂芝」張文慈懷疑女兒與繼父有染，更用藥物害女兒流產。

張國強殺妻發狂樣子令看得心寒

在今晚（12日）播出的一集，「杜凱斌」垃圾站找到「方立仁」張國強棄置的大木箱，內裏藏有「劉桂芝」張文慈被保鮮紙包着的屍體，在證據確鑿下，「方立仁」張國強終承認無法忍受妻子長期猜疑，在情緒失控下殺死妻子，「方立仁」張國強看到藏屍的木箱後說：「終於唔使再諗聽日應該點算。」不少人讚張國強受到張文慈長期的精神壓逼下，發狂的樣子令看得心寒。

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教授殺妻案改編「張祺忠殺妻案」

在「教授殺妻案」中，張國強飾演教授「方立仁」的殺妻過程，案件改編2018年發生在香港大學偉倫堂的「張祺忠殺妻案」，當時警方接獲港大工程學院機械工程學系副教授張祺忠報案，指妻子陳慧文離家失蹤，警員翻看現場閉路電視，發現其妻沒有離開居住的大廈，反而疑兇曾搬運大型木箱，覺得有可疑，其後警方突擊搜查張祺忠在港大的辦公室，發現在一個自製木箱及行李箱內，藏有一具已發脹發臭、頸纏電線的女屍。張祺忠自辯稱當時因女兒清理廁所等問題與妻子爆發罵戰，遭妻子「踢落床」，準備從床底拿取拖鞋離房卻摸到電線，最終用電線從後勒死妻子，張祺忠翌日買了8塊白色木板製成木箱藏屍。對於張祺忠殺妻一事，他的港大同事均感到難以置信及震驚，普遍人都讚他為好好先生，平時為人非常「OK」同好Nice。案件在2020年11月於高等法院開審，控辯雙方圍繞被告張祺忠是否故意殺人展開辯論，辯方臨床心理學家指張祺忠長期受到死者心理虐待（chronic psychological abuse），經常在親友面前侮辱、攻擊、貶低丈夫，張祺忠案發時患抑鬱症，或因受激怒而殺人。不過控方則指沒專家指出張祺忠案發時失控，並提出他因金錢糾紛動殺機，且犯案時冷靜沒失控，最終陪審團以5比2的大比數，裁定張祺忠謀殺罪成，依例判處終身監禁。張祺忠2024年上訴得直，發還重審，到了2025年11月4日，他承認誤殺罪，法官判處監禁7年4個月。

張文慈懶理變醜豁出去

一向出名好戲的張國強（KK）的演出非常到位，完美駕馭教授「方立仁」反差極大的情緒，平時冷靜機智，但實情怕老婆以及最後失控發狂。飾演患躁鬱症妻子的張文慈，其蠻不講理的表情和語氣，搶鏡程度不比張國強遜色。張文慈劇中被張國強殺死後再用保鮮紙包勻全身一幕，更是極度逼真！早前劇組在社交平台分享該幕的花絮片，已引起網民熱議。鏡頭捕捉到張文慈在險窒息下仍堅持演出，為了呈現最佳效果，劇組進行兩、三次補拍，縱使張文慈拍到筋疲力竭，仍向工作人員說「冇事」，不少網民都讚她非常專業。事後張文慈透露拍攝該場戲前有點害怕：「拍之前真係有啲驚，但一埋位唔理咁多。我好相信KK，佢好照顧我，拍咗兩、三個take就得。」問到拍攝前有何準備？她笑言沒有任何準備，自爆與張國強都是出盡全力真打：「冇諗過準備啲乜，因為真係豁出去。KK係好對手，我哋兩個為咗演戲都好狠，為咗效果好，我哋係真打，打完真係好痛，哈哈！」張文慈笑言知道要扮演情緒失控的角色時，已懶理變醜豁出去：「我拍嗰陣豁咗出去，都冇理個樣靚唔靚，出嚟好猙獰，有粉絲同我講話睇到後面先認到我。」她坦言只要角色有發揮，幾難演、幾變態的角色都會做。提到今次她的角色引起不少迴響，張文慈表示很開心：「好耐冇做過咁壞嘅角色，都有一段時間冇拍劇，希望多啲人搵我，我唔介意演更變態嘅角色。」

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