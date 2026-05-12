曾向鎮入圍全球OTT大獎最佳新人 隔空喊話張家輝「爸，我入圍了！」

由釜山國際影展與韓國廣電推廣協會聯合主辦的「全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）」今日公布入圍名單，新銳演員曾向鎮憑藉在香港影集《絕命法官》中的精湛表現，強勢入圍「最佳新人獎」。去年台灣演員林廷憶也曾以《影后》「史艾瑪」一角奪下獎項，曾向鎮此次入圍備受期待。

曾向鎮感謝張家輝、鮑起靜照顧

在影集《絕命法官》中，曾向鎮與影帝張家輝、金像獎影后鮑起靜及蔡思韵、朱栢康等同台演出，他飾演張家輝的兒子，劇中他本是品學兼優的學生，卻因氣喘發作意外撞死黑幫老大之子，進而引發後續一連串連鎖反應，讓父親張家輝陷入萬劫不復的深淵。得知入圍喜訊後，曾向鎮第一時間激動表示，最想對戲中的父親張家輝喊話：「爸，我入圍了！」，並且感性謝謝前輩們的照顧，「家輝哥和鮑姐在戲裏戲外都把我當成親生兒子和外孫看待，給了我很大的安全感。這次入圍對我是莫大的鼓勵，謝謝監製與優酷平台，我會繼續努力拍攝更多作品！」

曾向鎮成為劉俊謙、蔡思韵同門師弟

除了入圍捷報，曾向鎮也正式宣布加入「大思娛樂」，成為劉俊謙、蔡思韵的同門師弟。談及同公司的學姐蔡思韵，曾向鎮充滿感謝：「我們畢業於同一所學校，無論戲裏戲外她都是我的學姐，在拍攝現場有她在，真的讓我很有安全感。」曾向鎮成長於香港，隨後到台灣就讀北藝大戲劇系，2023年開始參與戲劇演出，演出作品包括《最佳利益》系列、《整形過後》等。近年更因在影集《某某》中飾演冷峻深情的「江添」一角人氣攀升，獲得廣大觀眾討論，展現出極具潛力的表演能量。