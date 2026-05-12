2026全球OTT大獎入圍名單出爐 Lokman憑《存酒人》提名最佳男配角 與目黑蓮、鄧凱爭獎 申惠善成視后大熱

2026全球OTT大獎今日（12日）宣布入圍名單，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑ViuTV劇集《存酒人》獲提名最佳男配角，成為今屆唯一入選的香港演員，可謂為港爭光。

Lokman收到消息時難掩興奮

對於能夠在國際性大型頒獎禮上獲得提名，Lokman收到消息時難掩興奮，以半開玩笑半認真的語氣分享心路歷程：「可以喺一個咁大型、咁有指標性、咁國際化嘅舞台上面有呢個提名，我係好開心嘅，真係好開心嘅！係一個肯定，係一個『我得咗』嘅感覺——『爸爸媽媽，我得咗啦！』嗰種感覺。雖然只係提名啦，但係已經有呢個份量！」Lokman亦感謝《存酒人》團隊，多謝公司、監製阿簡、導演Alan、編劇阿海，以及所有台前幕後。他說：「多謝團隊努力建構咗阿當呢個角色，呢套劇我真係拍得好開心，亦都喺裏面得到好多感受。同時間，見到呢個角色可以帶我去到咁遠，多謝『阿當』。」被問到會否親身出席在釜山舉行的頒獎禮，Lokman表示正努力和公司爭取中，自己都很期待可以到當地感受頒獎禮氣氛。

曾敬驊將與玄彬、金宣虎爭視帝

不過今次跟Lokman爭男配角獎的對手亦十分強勁，包括：《榮耀家族》目黑蓮、《逐玉》鄧凱、《韓國製造》鄭星一、《妳和其餘的一切》金建宇，看來獎項競爭將十分激烈。此外，今次亦有不少中台演員入圍。其中包括宋威龍（《驕陽似我》）、曾敬驊（《如果我未曾見過太陽》）將與玄彬、金宣虎及竹內涼真爭視帝；《逐玉》田曦薇則會跟申惠善、金裕貞、朴寶英及柴咲幸爭視后。而王菲愛女竇靖童亦歌而優則演，憑《她的生存之道》入圍最佳女新人。而在《絕命法官》一劇中扮演張家輝兒子的台灣男演員曾向鎮亦入圍最佳男新人。

《戀愛等高線》入圍最佳真人騷節目

陸劇《生命樹》亦入圍最佳創意獎，《以法之名》則入圍最佳OTT原創獎；陸劇《逐玉》、《驕陽似我》和台劇《都市開基祖》則獲最佳亞洲內容獎提名，而由ViuTV真人騷《戀愛等高線》亦入圍最佳真人騷節目，將與《不良一族尋愛記》、《黑白大廚第2季》、《唯妝至上》、《體能之巔：亞洲大挑戰》及《小鎮魔髮師》等節目角逐獎項。至於頒獎典禮將於6月20日在韓國釜山電影中心露天劇場舉行，屆時就知各大獎項花落誰家。