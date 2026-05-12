李蘊前夫羅章冠自封「半個母親」連環開火 疑寸前妻只顧玩耍圖洗白 曾暗示遭背叛

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）與金融才俊老公羅章冠（David）在2025年3月被《東周刊》獨家爆婚變，其後李蘊回覆《星島頭條》直認已離婚已超過2年並稱家事想低調。李蘊搬回香港居住，主力做直播及登台，而一對仔女跟隨爸爸在內地生活。

羅章冠字裡行間火藥味勁濃

在剛過去的母親節，羅章冠在IG限時動態貼上一張抱女相，並自稱為「半個母親」狂呻這幾年父兼母職的生活，字裡行間火藥味勁濃，有網民留言：「一個人帶住兩個小朋友，既是父親亦是母親，很不容易吖，畀多啲支持佢啦。」、「老公真係老咗好多。」、「但好少女仔 唔要小朋友。」

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羅章冠對影響自己心情的人和事說不

李蘊前夫羅章冠母親節當日在IG限時動態貼上一張抱女相並說：「世界往往是這樣，有人會說、經常說，說着說着别人就當真了，洗着洗着就洗白了，不了解的人被人為呈現出來的故事情節共情，了解的人看着既氣憤又覺得可笑。當爹當媽這幾年，辛苦的不是每天全方位的照顧跟付出，是看到每天玩耍的人，抄試卷考高分得意忘形，還到處炫耀理所當然，善良是天性，也可以是一種選擇，看配不配跟值不值。往後對一切影響自己心情的人和事說不。#半個母親#母親節快樂。」李蘊的IG未見貼上與仔女慶祝母親節的相片，只見上月底貼上與大女整芝士蛋糕的短片，後來李蘊留言：「很快就要離開舒適圈，轉換環境嘗試與新的人事物接觸，有點恐懼又帶有一點期待，路都是走出來的。以我這性格和行動力，應該很快就能適應，為我的勇氣鼓掌。」

羅章冠口中所講的洗白似乎與前妻有關

羅章冠口中所講的洗白似乎與前妻有關，他曾在2022年的大除夕在IG貼上一張粗口手勢的相片，聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」：「去年的今天怎麼想都不會想到今年的結局，小說都沒那麼精彩，現實的情節比小說狗血得多，特別是近幾個月更如噩夢般，被欺騙、被背叛、被傷害。」他更祈求上天：「願老天保佑，遠離爛人爛事，善惡終有報。」其後梁釗峰疑被控訴出軌，羅章冠轉發相關報道並說：「不要去盲撐一個出軌者，當事情落到妳身上的時候看妳是甚麼感受。我一直覺得人性最基礎的部分是動物性，只不過是後天的教育教養道德責任以及社會規則，讓人性少點動物性，有了很多秩序。人在任何時候都可以喜歡別人有選擇性，如果不合適就結束關係再去找，而不是騎驢找馬，選擇出軌，最後還又當又立。」

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