Tiger恨拍港產賽車片 一年開2次騷 還有未圓心願｜名人雜誌

MIRROR成員Tiger（邱傲然）3月舉行首個個人演唱會後，再接再厲在6月舉行《Tiger Yau "Where It Continues" Live 2026 》。初嘗開個唱滋味的他，笑言一向以隨遇而安心態面對，過往沒有定下很多目標，但將來有機會執導，希望拍攝賽車片，亦羨慕隊友江𤒹生（AK）參演電影《我們不是什麼》，大讚對方在戲中角色有很好的發揮，自己也想遇到一個咁好玩的角色。撰文：鄺芷瑩 攝影：朱偉彥

Tiger對未來沒有定下太多目標，但工作機會卻接踵而來，出新歌、開騷、演舞台劇忙個沒停。

Tiger首個個人演唱會《Where It Begins》於3月在麥花臣場館舉行，更首度跟妹妹Kelly同台演出，Kelly上台彈琴伴奏，並與Tiger合唱一曲《Fields of Gold》，贏得不少掌聲。完場時Tiger即場宣布，將於6月舉行《Tiger Yau "Where It Continues" Live 2026》，可見反應相當熱烈。

Tiger坦言未想過反應熱烈，更憶述encore時，就決定可以開演唱會Part 2，令他感到受寵若驚，「雖然好開心，但同時都好大壓力同緊張！因為開演唱會Part 2，小弟都只有5首個人歌曲，其實要用好多時間去準備其他cover，這也是我跟音樂總監天衡團隊們的努力地方。」

妹妹Kelly再任嘉賓

Tiger表示演唱會Part 2會加入新歌曲，並會有新元素，當中亦有自己經常會聽的懷舊歌曲，例如：《深愛著你》，又指跟團隊MIRROR開騷，比較難有機會唱這類歌曲，今次開個人騷會較大自由度，感覺演唱會Part 1出來反應也不錯，所以有信心繼續唱這類歌曲。

問到其妹妹Kelly可會在演唱會Part 2再度現身演出，Tiger笑謂妹妹是他們音樂班底中好重要的一員，上次妹妹參與演唱會Part 1也覺得好玩又開心，感覺氣氛很好，完全沒有返工的感覺，如同參與派對一樣：「今次開演唱會Part 2，妹妹都叫我不要太多改動，因為要用好多時間去練習，但她好好、已經試key，有一些歌曲她都會幫手編曲。」Tiger大讚妹妹Kelly一直以來給他很多啟發，指妹妹一向有玩音樂，也很勤力去練習，對某些位好執着、好有睇法，從妹妹身上也學習得到。

兄妹聯手炮製新驚喜

Tiger又坦言妹妹玩音樂或樂器上仍未展現晒出來，有機會的話，要視乎能否安排。他說：「我和妹妹合作一part，就算估到，都會覺得好睇！都有些驚喜，選歌和演唱方面都有心思。」談到上次演唱會上演小劇場，Tiger表示今次也有小劇場演出，但大賣關子指內容及形式上，大家可以期待一下。Tiger舉行《Where It Begins》演唱會，獲多位MIRROR隊友到場支持，包括：Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）、Anson Kong（江𤒹生、AK）、Jeremy (李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Ian（陳卓賢）及Stanley（邱士縉），其中AK有工作做也前來支持Tiger。Tiger笑指上次開騷時AK忙着演舞台劇，今次再開Part 2演唱會，對方仍未完騷，所以未能來捧場。

個唱Part 2反應熱烈

Tiger以MIRROR成員身份出道時才19歲，不經不覺今年7月就是他的27歲生日，問他可有定下未來目標，Tiger坦言自己隨遇而安，沒有定下很多目標，反而自己未想過今年內可以開兩次個人演唱會。他說：「我一直無跟公司爭取過要開騷，但無端端又發生，然後又真係夾到和安排得到，就無端端有這件事出來，自己覺得既然有就俾心機去做。」原本這次《"Where It Continues" Live》定於6月27日在麥花臣場館舉行，由於優先訂票反應非常熱烈，更宣布加開6月28日一場。談到可會想快將延續開3.0演唱會，Tiger笑言「有就唔拘」，但要視乎大家的反應。

羨慕AK遇到好角色

Tiger除了在音樂上發展，亦參與舞台劇演出，更演出多部劇集，以及執導短片作品，可謂「瓣瓣掂」。問可想多參與電影演出，Tiger坦言好被動，就算有心想拍戲，若未獲邀請也沒辦法，不過也羨慕AK有不少參演電影機會，尢其對方在《我們不是什麼》中的角色有很好的發揮。他說：「我覺得好幸福，遇到這個劇本和團隊，真是拍晒手掌！如果是我當然好想遇到一個咁好玩的角色。」曾執導短片的Tiger坦言想嘗試拍電影，自己亦會不時寫下橋段，而且不時跟行內朋友傾談，希望日後好似開演唱會一樣突然間可以實現。他說：「我好想拍一部賽車片，雖然好似天方夜譚，但是香港好似很久沒有一部賽車片了。」

與隊友們「浪漫」相遇

Tiger憶述當年參加《全民造星》時，自己正就讀電影學院課程，家人建議不如參加節目體驗電視台運作，但第一日call time好長時間，又不認識同場的參加者，令他差點萌生退意：「當時全部人我都不認識，可能一班跳舞的參加者本身就認識，一班唱歌又認識了好耐，我又不認識又不懂規矩，花姐又惡、撰稿員不停提出問題，但我答問題又不叻，所以覺得好不自然。原本覺得不如算啦！但家人叫我玩落去，之後一路玩到晉身30強，自己完全估不到。」Tiger指在節目上大玩組合比賽制時，曾跟陳卓賢（Ian）及楊樂文（Lokman）組成一組，回想起也覺是一種緣份，到現在變成MIRROR隊友，感覺頗為浪漫。

鏡仔窩心時刻

MIRROR 12子一起經歷無數高低潮與蛻變，Tiger大讚各隊員都是可靠之人，感覺很有安全感。他笑言記得最窩心一次是自己考車牌之前一日，跟隊友一齊𠧽宵拍MV，翌日要考路試，若然完成工作後回家就連沖涼也不夠時間，於是到Lokman的工作室借宿一宵：「Lokman叫我不要睡着，睡着的話未必去到考車牌，他陪我傾足成晚等我不會入睡。其實大家拍完MV仲要跳埋舞，成個人都『散晒』，他真的硬撐着陪我出門口。」

化妝：Cori Wong

髮型：Manho Li @Hair Culture

形象：WANJANSCO 溫唯@THECLOTHESURGEON

服裝：MISBHV, Plateau Studio

場地：Mondrian Hong Kong