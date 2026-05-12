黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖

90年代玉女歌手黎瑞恩（Vivian）在事業如日中天之際，突然與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚並退出娛樂圈，二人婚後育有一仔一女，本來一家四口生活美滿，可惜在2014年男方傳出婚外情兼在內地工作，黎瑞恩選擇離婚並獨力撫養子女。

黎瑞恩曾想做警察

黎瑞恩近日接受資深傳媒人徐蓉蓉的YouTube頻道《蓉蓉細語》的訪問，對於當年豪門夢碎，黎瑞恩坦言不覺得是人生挫折：「我覺得反而係一個磨練。如果嗰件事到咗盡頭嘅時候，唔好喺嗰度糾纏，灑脫一啲會仲好。」自認「厚多士」的黎瑞恩原來曾想過做警察：「因為由細到大嘅正義感，大個咗見到阿Sir（警察）拎住支槍『嘭嘭嘭』，如果我大個咗做警察就好喇。」

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黎瑞恩對子女給予百分百自由

黎瑞恩今年3月宣布大女曾凱栭（Sheree）在澳洲大學畢業，她曾形容自己：「好像開水喉一樣眼淚湧出，心情真係非筆墨所能形容。」面對長大成人的女兒，黎瑞恩沒有給予過多的人生意見，只簡單囑咐：「你嘅人生自己話事，我只想你健康同快樂就夠喇。」其實黎瑞恩不單對一對仔女給予百分百自由，對於自己的人生，她同樣豁達面對，多年來一直保持著那份與生俱來的正義感與樂觀。以「義氣」見稱的黎瑞恩從小受家庭教育影響，樂於助人，甚至自嘲有時會「厚多士」多管閒事），黎瑞恩試過在遊樂園見到別的家庭拍照，會主動幫忙拍攝全家福，因為她深知一張全家福對一個家庭的永恆價值：「我阿爸佢好好人，好到連我阿媽都驚佢畀人呃，我唔會覺得自己畀人呃。點解要一開始認為對方係壞人？我會諗人哋有事先會出口，有頭髮邊個想做癩痢？我會覺得係咁樣，開到口一定有佢嘅難處。」

黎瑞恩離婚後發覺做人都要有界線

不過黎瑞恩明言在離婚初期發覺做人都要有界線：「嗰陣突然間有班人唔見咗，係好現實，我終於都明白呢個世界係咁嘅樣，呢個打擊係重手。不過我會喺開心嗰邊諗，我會覺得都好啊，好過喺我身邊留咁多（假朋友）。」重提這段婚姻，黎瑞恩說：「我係一個戀愛腦，好鍾意拍拖，又成日幻想每一個男朋友都會係我嘅老公，唔知點解都會係想結婚。我拍拖嗰陣會話唔好太複雜，如果諗過係想結婚就拍拍拖，如果冇諗過就唔使一齊，我係會講得清楚，不過呢個問題真係好低能。」再問有幾多段深刻的拍拖經歷？黎瑞恩說：「我又冇乜喎，拍拖都是維持兩、三年， 可能嗰陣年紀細，有啲嘢包容唔到，可能我有啲潔癖，總之有啲唔好嘅嘢都會收拾好。」

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黎瑞恩患抑鬱症、胰臟生腫瘤

黎瑞恩離婚初期曾有段時間因鑽進牛角尖而患上抑鬱症，到了2015年更發現胰臟生了兩個1.5cm的腫瘤，當刻她決定不做手術並以「過一日、賺一日」心態生活，最後腫瘤離奇地消失，在這段患病期間，竟然令黎瑞恩釋懷，領悟到做人最重要快樂與放得開，她說：「其實你行人生每一段路，都係你自己揀，咁你自己揀咗，後悔都冇用，你都冇得返轉頭，咁我唔使後悔喇，我生咗兩個咁得意嘅BB，我好開心。」黎瑞恩還說：「我成日都覺得，上天係安排咗一條路畀我哋行，所以我冇後悔，就算係離咗婚，咁我咪又唱返歌，又做自己鍾意做嘅事，其實都好開心。」不過黎瑞恩承認離婚是人生最低點：「我好快決定要退出呢段關係，因為我本身唔可以接受呢件事發生，唔好嘥時間喇，我哋做得幾多年人？我都咁多歲，仲有幾多年可以玩？唔好搞咁多嘢，唔開心咪拜拜。」