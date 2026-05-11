《愛．回家》又少一人？ 「朱展」陳嘉輝疑離巢TVB 土木工程師轉行當藝人娶港姐梁小冰

62歲的陳嘉輝，近日疑悄悄約滿離巢TVB，有眼利的網民發現，其名字與照片已從TVB官網的藝人名單中遭到除名，消息一出令不少觀眾感到惋惜。陳嘉輝近年最「入屋」的角色，絕對是在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演朱凌凌的大律師父親「朱展」。劇中的他展現出外表古板但內心極度疼愛兒子的嚴父形象，經常引發連場笑料，深受劇迷喜愛。如今他疑似正式離巢，劇組暫時未有交代「朱展」一角的去向，令觀眾十分關注。事實上，陳嘉輝近年參演過不少備受討論的劇集，如《異空感應》、《金宵大廈》、《美麗戰場》等，憑藉精湛的演技再次走入觀眾眼球，獲網民大讚老戲骨實力逼人。

陳嘉輝放棄做政府工初出道即獲力捧

回顧陳嘉輝的演藝生涯，他並非一開始就立志投身娛樂圈，入行前，陳嘉輝曾是一名土木工程師，更在政府土木工程署任職工程監督，前途一片光明。直到23歲那年，外型俊朗、青靚白淨的他，因為一次偶然機會接拍廣告，才正式踏入演藝圈，由土木工程師轉職做藝人。陳嘉輝於1986年正式加入TVB，初期獲安排在兒童節目《430穿梭機》擔任主持，由於外貌出眾，他很快便受到公司極力捧紅，成為當年的當紅小生。加入TVB短短兩年，年僅25歲的他，已獲派演處境劇《都市方程式》，與當時23歲的郭富城一同擔正做男主角。其後，他更在劇集《我係黃飛鴻》及《螳螂小子》等作品中擔任重要角色，星途一帆風順。

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陳嘉輝為養家回巢甘做綠葉

陳嘉輝於1996年毅然決定離開TVB，之後輾轉到台灣、內地等多個地方發展，開拓更廣闊的市場。在眾多海外作品中，最為人津津樂道的莫過於在2000年拍攝的經典劇集《新梁山伯祝英台》，劇中他飾演大反派馬文才。及至2014年，陳嘉輝為了讓家人有更穩定的生活，決定重返娘家TVB。雖然因為年紀漸長，回巢初期一直未獲派太多有充份發揮的角色機會，經常被安排飾演一些專業人士，包括在《是咁的，法官閣下》中飾演法官，而《愛．家之開心速遞》中演出大律師「朱展」一角。

陳嘉輝娶港姐梁小冰二人恩愛26年

陳嘉輝與老婆，1990年的港姐季軍梁小冰，二人在《新梁山伯祝英台》、《逆天奇案2》中，便夫妻檔演出，二人於拍攝劇集《兄兄我我》時撻著，至2000年正式拉埋天窗，婚後育有一子，結婚26年一直甚為恩愛。如今陳嘉輝疑似離巢，會否像其他藝人般北上發展，引起網上熱烈討論。

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