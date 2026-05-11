洪嘉豪以波鞋妙喻愛情 出限量雜誌「連載」新歌誕生｜名人雜誌

歌手洪嘉豪早前推出新歌《穿波鞋的惡魔》，今次以波鞋為題也反映了嘉豪自己的興趣，他笑言：「男仔由細到大，總會中幾樣興趣，小時候喜歡波鞋，後來也喜歡車，非常大鑊，如果之後再有其他興趣，相信都不見得是好事。」嘉豪指波鞋代表了小時候第一次追逐的目標，可以慢慢儲錢入手的事物，現在回想起來都覺得非常正！撰文：李文偉 攝影：林賓尼

洪嘉豪的新歌《穿波鞋的惡魔》以波鞋寓意舒適的愛情，他認為在伴侶面前做簡單的自己就最開心。

提到愛買波鞋這喜好，嘉豪自覺遺傳媽咪喜歡買鞋的興趣，笑言喜歡購物的心情更一度超過她，「因為我是襯鞋先的人，衫褲反而沒這麼多。如果鞋比褲多，作為男生是正常嗎？」嘉豪指波鞋代表了小時候第一次追逐目標，可以慢慢儲錢入手的事物，「以前中學150元一星期零用錢，更要用作食午餐，想方設法省錢瞞着父母買千多元的波鞋，現在回想真的非常正。至今我只有兩次瞞住家人購物，第一次是一對心儀的藍色波鞋，另一次是手提遊戲機，當時剛剛推出，同學都在屠龍，我沒有一部跟上真的沒辦法，1,980元，我至今依然記得！」

波鞋猶如舒適的愛情

提到《穿波鞋的惡魔》是唱出一段寓意舒適的愛情，嘉豪指不需要每日的美艷動人，在伴侶面前做簡單的自己，「雖然偶爾的高踭鞋會令男生驚喜，但長久的愛情，就像你打開社交平台，好多美食、光鮮生活的畫面，隨便都有數以千計的類似貼文，但現實中大家是否都一直這樣生活着呢？大家都會回到正常人的生活，上妝卸妝、上班下班。」

談到做藝人需要保持光鮮亮麗的形象，但嘉豪自覺包袱比較少，「有時候沒有妝髮的相片，自己都不明白為甚麼粉絲會喜歡，但大家的反應又很認可，可能你覺得自己不靚，但對方會覺得很可愛，就是這首歌的主題。」嘉豪曾推出《主角光環》唱出與粉絲間的關係，他笑言暫未有計劃再創作類似題材的歌曲，可能留待數年後或十周年再考慮，甚至有一日退隱樂壇才會再以此為題。

主理限量雜誌

作為今年的音樂計劃，嘉豪親自主理限量雜誌《KIKI》，「連載」每一首新歌的誕生，談到這個吃力未必討好的工作，嘉豪坦言是出於滿足及挑戰自己，而這次雜誌限量推出，也喚起了粉絲們的動力，「但這件事並不是寵粉絲，因為限量1500本，很多粉絲都反映買不到，但就好似波鞋一樣有限量款，如果你夠想要會早早去排隊。至於黃牛，我們歌手當然不鼓勵也不希望出現，但確實沒方法阻止，這次指定了40間分店同時開賣，黃牛要派40隊才能截糊，在各種方法上我們也盡了力。」

出雜誌搞搞新意

嘉豪指這次推出限量雜誌，是想要刺激一下想法和行業，發掘更多可以做到的事，他承認做雜誌這件事吃力亦不賺錢，「可能十數年後，你依然可以打開apps聽到洪嘉豪的歌，但如果你仍有唱片或雜誌，想起當年為了這些事物排隊，或者是一段美好回憶。」為了權衡粉絲間的得失，嘉豪表示事前也有和大家講述這次計劃的想法，形容是香港樂壇史無前例的做法，得到歌迷的支持和接受，「加上作為歌手，每次都構思不同的做法，對於做歌是新鮮很多，如果每年都出歌出碟、可能欠點新意，所以我游說大家和我玩這個遊戲，大家都沒有投訴。」

自肥計劃原來最吃力

嘉豪形容這次推出雜誌的「自肥計劃」徹底失敗，因前期計劃需要全程參與，當中經歷不少與公司間的談判，花費了不少精神和力氣，不禁大歎吃力，「不似做唱片，可能參與創作和錄音，再影輯相作宣傳，所有事都是被安排得好好的，但這次是全部自己去做，去嘗試，到本書到通路上架，真的有BB誕生的感覺。」嘉豪指這次將會推出最多6首歌，下一首主題則與男生的外表有關，當中5首歌已進入計劃當中，不敢想像工程有多浩大，預期要明年才正式完成，「好期待集齊幾本書，組成一本EP。不過這幾首歌都會邀歌，去年已做了一首創作碟，今次在創作方面休息一下，專心做回歌手。這系列的歌也有不同，以往都會有市場考量，顧及電台、歌迷的喜好，但這次純粹想做自己覺得好聽，以往都有些歌不是自己喜歡的但推出了，這次不再這種想法，喜歡便出，這才算自肥！」

創造經典靠運氣

嘉豪歎去年的大碟成績未如理想，令他重新思考自己口味與市場口味間的差異，認為是一次實驗，好好調整出歌的路線圖，曾經做出《黑玻璃》這首爆紅作品，問嘉豪可更看清市場口味？可有期望再做出成績？他表示：「未有《黑玻璃》前，都想自己寫的歌可以做出好成績，但《黑》是一種現象級風氣，在這首歌推出後，我經常想自己是否再做不到這種歌呢，但後來覺得成績是命運，沒有刻意強求，是因為這首歌出現才令我更放開了。整個樂壇一年都未必有一首爆紅作，可能要幾年才出一首、還要在自己手上，這不是可以強求的事，這次《穿波鞋的惡魔》和《黑玻璃》班底是一樣的，有人問是否想再做出一首《黑玻璃2.0》呢？我是不敢再想像，很難再與經典相比。」至於演唱會方面，嘉豪指暫未有香港演出計劃，但會繼續《洪嘉豪Kaho Live 2024》的海外巡唱，期望與海外樂迷見面。

