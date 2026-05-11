Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林奕匡打造音樂實驗室 邀創作夥伴鄭融張天穎激發火花 分享呂爵安《一表人才》寫作想法

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-11 HKT

Phil's Music Lab作為林奕匡（Phil）期間限定的音樂創作小天地，這裡不只是寫歌與製作的空間，更是一個讓靈感自由流動、讓音樂自然發生的創作基地。以「Create.Connect.Inspire.」為概念，Phil會在這個空間裡寫歌、製作、探索聲音，並邀請不同音樂人加入，一同碰撞靈感，將每一次合作視為一場音樂實驗。

Phil邀請樂壇好友加入

是次Phil亦邀請多位歌手及創作人參與，包括音樂監製Edward Chan、鄭融（Stephanie）、張天穎（Jaime）、Edwin Tong、Harry Kwan，一同於Phil’s Music Lab展開交流。未來亦將有更多不同歌手及創作人陸續參與，延伸更多音樂上的合作可能。

音樂實驗室周末對公眾開放

除創作合作外，Phil's Music Lab亦將於周末限定開放，舉辦公眾活動及分享會，讓更多樂迷與公眾能夠走進這個空間，近距離與 Phil 進行音樂交流及了解音樂誕生的過程，其中兩個活動包括「From Story to Sound」及「From Idea to Song」。「From Story to Sound」是周末限定活動邀請參加者分享屬於自己的一個故事，作為成為音樂的起點。Phil則從參加者的故事出發，以音樂與旋律作出回應，將故事轉化成一段音樂對話。參加者當中有一對夫妻表示，Phil的音樂貫穿他們二人高高低低的人生階段，Phil在聆聽他們的故事後亦深受感動。

親解《一表人才》創作起點

而「From Idea to Song」Phil亦透過分享會形式，與參加者分享自己的作曲心得、創作背後的故事，以及音樂如何由靈感一步步發展成作品。在過去周末的分享會中，Phil以自己近期的作品《無題時想起的人》及為呂爵安（Edan）創作的《一表人才》作為例子，進一步分享demo、創作起點及寫作時的想法。來自不同背景的參加者更是踴躍發問，Phil逐一細心解答，現場交流氣氛熱烈。

Phil希望chill住交流

Phil表示：「我希望Phil's Music Lab 唔只係一個做音樂嘅地方，而係一個入到嚟可以令人放鬆、chill住交流嘅空間。無論係同音樂人crossover，定係同樂迷／公眾分享創作背後嘅故事，我都希望音樂可以喺呢度以更自然、更貼近人嘅方式表達。」他亦期望，在Phil's Music Lab 裡誕生的作品，無論來自與不同音樂人的共同創作，還是由公眾故事所啟發的音樂回應，都能成為這個空間最真實、最具溫度的聲音記錄。

Phil’s Music Lab
日期：2026年4月26日至5月17日
地點：M01D, M/F, The Mills 南豐紗廠

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
17小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
5小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
影視圈
3小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
5小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
6小時前
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
02:21
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
影視圈
10小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
2小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
4小時前
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前