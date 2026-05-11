黃婧靈獲大廚邀約「一夜情」 外脆內嫩驚喜大叫：停不到口

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚「大廚發辦」米芝蓮大廚莫燦森會帶黃婧靈（波波）幫襯鴨脷洲一間小店，特點是老闆為水上人出身，對烹調海鮮有獨到手法。莫師傅特別喜歡這裏家的味道，食物直接簡單毫不花巧，更點名力讚魚湯說︰「傳承咗水上人煲魚湯、鹹鮮嘅水準，所以嚟到一定要試佢哋嘅『一夜情』。」即是用鹹鮮煎香即成，而鹹鮮的做法是將魚從腹部剖開兩半，以粗鹽抹灑在魚肉上，醃製數小時至一夜，莫師傅補充︰「呢個一夜情同日本一夜干嘅做法同概念一樣，廣東沿岸水上人就叫呢種做鹹鮮。呢度做得好出色，今次用嘅黃花魚做到外酥內嫩。」他講笑話香港人叻在變通，將「一夜干」叫成「一夜情」，單是聽到名字已令人躍躍欲試，成為這家店的招牌菜。波波試過一夜情後猛讚此味菜外面卜卜脆，內裏嫩滑，令人停不到口。

黃婧靈猛讚魚湯泡飯堪稱天花板

接下來的鮮海魚魚湯蠔仔肉碎泡飯同樣最精彩，湯底鮮味十足是這道菜的靈魂。莫師傅笑言秘密是每日用幾十斤海魚、雜魚連魚鱗炒香後，再用來煲湯成為百家魚湯，不少食家慕名前來幫襯。波波食到拍手掌猛讚︰「好好食呀，勁鮮甜，呢個湯睇落好濁，食落先知個湯係天花板。」最後試埋小店即將推出的鮮奶燉花膠，整個蜑家尋味之旅圓滿結束。

施焯日林映暉北角錦屏街尋寶

此外，今晚施焯日（Arthur）帶林映暉（暉哥）到訪北角隱藏食街錦屏街，此處的食店經常為食客帶來驚喜。今次他們介紹的牛丼店主打西日Fusion，食物由賣相到味道都非常吸引。他們分別點了黑安格斯封門柳溫泉蛋丼飯及法式油封鴨髀海葡萄丼飯，前者牛肉嫩口且牛味濃郁，而鴨飯油香撲鼻配上柚子汁相得益彰。至於店內大受歡迎的小食口臭牛舌芯，只揀選最嫩滑的牛舌芯部位，經24小時慢煮後，配以大量焗蒜食用。老闆以大蒜味重食後口氣生人勿近，因此起了這個特別名字。

