Justin Timberlake趁母親節發帖𠱁老婆 賴恩分享與碧琪甜蜜照企圖洗底 Victoria Beckham獲老公送白玫瑰

由於時差關係，歐美地區比我們較遲慶祝母親節，不過有心唔怕遲，荷里活明星們仍落力表達心意。好像最近因酗酒問題被老婆謝茜嘉比爾（Jessica Biel）警告要離婚的Justin Timberlake，就趁住母親節補鑊，發帖向太太和媽媽致敬。他上載了與謝茜嘉的合照、二人與2名兒子的全家福，以及他與媽媽Lynn的舊照，並留言「我認識的最偉大的女性，母親節快樂」。

Blake以乖女姿態令大眾改觀

同樣乘機補鑊的還有「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及其太太碧琪麗芙莉（Blake Lively），全因碧琪與《痛愛完成式》導演兼男主角Justin Baldoni鬧不和及互告，又被爆夫妻合力欺凌Justin，形象插水，於是二人趁佳節博攞印象分。賴恩就在IG分享2張夫妻合照，並寫上「我對這位母親感激不盡。她善良、勇敢，是我生命中最愛的人──對於我們的4個孩子來說，她也是他們生命中最重要的人」，以肉麻歌頌來力挽老婆形象。碧琪則先發長文歌頌媽咪Elaine，接着又補上奶奶Tammy和Elaine合照，並稱「這兩位皇后都是我的媽媽，擁有她們我真的不能更幸運了」，企圖以乖女好新抱姿態令大眾改觀。

Kay大爆與「死鬼老公」James閨房秘密

至於與大仔Brooklyn反目的Victoria Beckham幸有老公呵護，碧咸（David Beckham）代仔女們在IG祝愛妻母親節快樂，並送上一大束白玫瑰𠱁她開心。金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）則慶祝佳節之餘，不忘為自家龍舌酒品牌宣傳，更捉埋媽媽Kay和太太Camila Alves拍母親節宣傳片，馬修在片中形容Kay是全世界最有趣的媽媽，有趣的Kay更大爆與「死鬼老公」James的閨房秘密，嚇得新抱Camila驚問「我可以扮聽唔到嗎？」馬修則答道「依家你知點解我會飲酒啦！」馬修舊愛兼好友珊迪娜布洛（Sandra Bullock）則在IG發圖輯向所有母親致敬，並附上自己與一對養子女的合照，以及與其亡母和已故祖母的合照，她寫道「媽媽和嫲嫲，謝謝你們教導我，我們想念你們。對不起，我以前那麼任性」。Katy Perry則分享了準備為女兒餵奶，以及少女時與媽媽的舊照，並向所有媽媽致敬。桂莉芙柏德露（Gwyneth）和狄美摩亞（Demi Moore）則分別發布三代同堂母女照慶祝。