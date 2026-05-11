香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅

28歲奧運銀牌得主、「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日（10日）在IG公開戀情，高調分享與男友、荷蘭泳手阿諾卡明加（Arno Kamminga）的親密合照及影片。而阿諾卡明加亦在IG上載與何詩蓓在海邊浪漫轉圈的影片，大晒幸福，收穫不少網民祝福。

何詩蓓男友是荷蘭泳手阿諾卡明加

何詩蓓男友是30歲的荷蘭國家隊男泳手阿諾卡明加（Arno Kamminga），兩位同為東京奧運泳壇銀牌得主的「金童玉女」拍拖，超強的運動員基因與般配的外型，網民與粉絲都大讚他們合襯。

在兩人分享的影像中，他們互動極為甜蜜親暱，當中一段由阿諾卡明加發布的影片更是閃盲眾人：兩人在陽光充沛的海邊浪漫共舞，何詩蓓在男友高大的身軀牽引下開心轉圈，兩人不時深情對視，臉上掛着無比燦爛又幸福的笑容，周圍充滿粉紅泡泡。這些愛意滿瀉的日常點滴，完全打破了何詩蓓以往在賽場上專注嚴肅的形象，讓大家隔着螢幕都能感受到他們熱戀中的甜蜜氛圍。

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阿諾卡明加因「透明」泳褲爆紅

其實兩人的戀情早有跡可循，去年坊間已盛傳他們正在秘密約會。愛得癡纏的阿諾卡明加更為了能與女友朝夕相對，早前毅然決定將訓練基地移師香港，並轉換教練，跟隨何詩蓓的恩師Tom Rushton接受訓練，他在留港期間亦不時在IG分享極具生活氣息的香港日常。有趣的是，阿諾卡明加在巴黎奧運中，曾因穿着淺色泳褲下水後呈現「疑似透明」的視覺效果而意外爆紅全球；如今這位極具話題性的荷蘭男神與「香港女飛魚」拍拖，絕對是體育界與娛樂圈的一大浪漫佳話！

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何詩蓓家族背景不簡單：