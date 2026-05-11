TVB四子首戰HYROX滿意成績 朱敏瀚斷韌帶仍奪全隊最快 張振朗周嘉洛備戰兩個月計劃衝出香港

張振朗、周嘉洛、朱敏瀚與關曜儁四子組隊出戰HYROX香港賽，四人賽前備戰兩個多月，即使朱敏瀚不慎踢波導致斷韌帶帶傷上陣，但練得一身爆肌的隊伍，在首次出賽下以1小時8分9秒的成績完成。賽後四人仍面不改容，狀態弗爆，問到是否滿意成績？周嘉洛笑言完成比賽已非常滿意，張振朗亦表示滿意，因關曜儁剛完成雙人賽事再戰，而朱敏瀚帶傷腳上陣，未痊癒亦落場比賽，認為成績已超過本身能力。問到腳傷是否影響表現？鏡頭前仍紮紮跳的朱敏瀚表示沒影響，自覺跑得非常快，相信下次成績會更快。關曜儁以為朱敏瀚因傷落後，但賽後翻看紀錄，才發現朱敏瀚是最快的一員，不過朱敏瀚自爆體力分配不足，第二個項目已差點「爆偈」想吐，想重新掌握節奏但仍忍不住見人便嘗試爬頭領先。他們表示有計劃再出戰8月的泰國曼谷賽，之後的上海賽及深圳賽都想挑戰，張振朗希望繼續以此陣容出戰，「最重要是配合到大家時間，因為接下來大家都要開劇，我們四個人都會好忙，哪一站時間可以都會去！」又笑言最珍惜是今次香港的機會，有主場出戰的感覺，周嘉洛表示：「支持者都多啲！剛剛過程打氣都好熱烈！」

關曜儁開心賽前添丁是最好的安排

張振朗表示這兩個多月一直在關曜儁的健身室集訓，大讚他是好教練。周嘉洛自認比賽技巧仍有不足，但體能上因他的指導變得非常弗，希望掌握技巧後，目標將成績放在1小時以下。朱敏瀚笑言踢波的朋友都不及挑戰HYROX的隊友團結，被取笑沒朋友才會斷腳筋。而身為教練的關曜儁大讚一班兄弟好投入、好團結，提到他賽前一天才與太太公佈誕第三胎，問到如何抽身參與賽事？他笑言兒子生性，沒有與賽事撞同一日，「我太太都問如果同一日生點算，我想了30秒，我說當然陪你啦，比賽可以再比㗎！但我心裡的確很想出賽，因為與大家練了一段長時間，如果比不到真的很難搞，所以一直都是最好的安排。如果昨日生B都很頻撲，前日出生剛剛可以安排好所有事。」周嘉洛即取笑，太太懷胎十個月比他備賽兩個月的時間長得多，又笑言每日訓練時見到關曜儁除了訓練外，亦為健身室的工作忙錄，居然仍有時間再生小朋友，令他非常佩服。談到剛好是母親節，關曜儁稱想嬴得獎項送給太太，「但目前的成績我們已非常滿意，有很多可以改善的地方，相信會越戰越勇。」而周嘉洛亦特意與滕麗名慶祝母親節，笑言慶祝只是「濕碎事」，他笑言沒忘記親媽不怕呷醋，「每年都會送束花給她，雖然我都知她見到我都嫌厭煩了，可以不厭其煩地騷擾一下她也是我的樂趣。」

張振朗準備為新劇開工

至於張振朗早前更領軍TVB藝人出戰內地籃球賽，他表示很開心不斷挑戰喜歡的運動，「除了可以改善健康，還有一班兄弟陪，我們一星期可以訓練六日，見面比家人們多，可以做運動都是好事，歡迎更多人一起做運動。」封視帝後年多終於宣佈開劇，問積極運動是為新角色備戰？張振朗笑言做運動不止為新劇準備，除了為角色做準備外，也想為自己做多點事，也是為了健康和為家人而做。

四人都滿意今次比賽成績。

四人賽前備戰兩個多月。

他們表示有計劃再出戰8月的泰國曼谷賽，之後的上海賽及深圳賽都想挑戰。

陳健安獲粉絲吶喊助威

另外，同場有歌手陳健安與香港跳高運動員楊文蔚以及兩位外藉運動員組成明星隊出戰，陳健安、楊文蔚與隊友賽前積極熱身，嚴陣以待，吸引到大批歌迷「本原族」到場打氣及捕捉安仔的身影，而寵粉的他亦與粉絲影合照，感謝粉絲為他吶喊助威。