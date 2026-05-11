鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差

邱芷微和鄭世豪昨晚（10日）在啟德郵輪碼頭舉行「星光璀璨頌親恩-母親節音樂盛宴」活動。邱芷微表示在《愛‧回家之開心速遞》劇組八年來，完全沒有跟鄭世豪合作演出過，所以今次有演唱活動便即時想起鄭世豪，一定要邀請他一齊合作演出。

鄭世豪與邱芷微有淵源

鄭世豪指一直很仰慕邱芷微，大家可說是有淵源，因為雙方過往也曾推出過歌曲，也記得大家曾一起在澳門的音樂頒獎禮上，以歌手身份同台演出過。邱芷微也覺得與鄭世豪的經歷十分相似，大家都是參加新秀歌唱大賽，現在大家又是演員，也有共同目標都是鍾意唱歌，她笑言:「我們都被演戲耽誤了唱歌，哈哈!」

鄭世豪指鼎爺、李泳豪是好前輩

此外，鄭世豪過往在《愛‧回家之開心速遞》經常在劇中的「初戀」咖啡店與李泳豪遇上，問他近日聽到對方的家事，可有替李泳豪傷心?鄭世豪稱，初入行已經認識他，每次開工就似在聚舊一樣，「我認識他這個人是超級好仔，但家庭事則不知太多，過往不時見到鼎爺來劇組找泳豪，大家傾偈的氣氛愉快融洽，其他事則沒有太深入去觸及工作以外，對我來說，兩位都是我的好前輩。」邱芷微雖也是《愛‧回家之開心速遞》劇組演員，但沒有機會與李泳豪接觸，反而她在2023年期間曾有機會與李泳漢合作一起拍廣告，也覺得對方是一位專業演員，她說:「當時李泳漢要講很多對白，他也願意去背，純粹在工作上覺得他不太差，家事方面不作評論。」