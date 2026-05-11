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周吉佩唔怕張與辰開音樂學校成競爭對手：擴充的話可預埋一份 「良辰吉日」組合想夾份開音樂餐廳

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-11 HKT

周吉佩(吉吉)和張與辰昨晚出席《開心大派對》十周年母親節盛宴，兩人也提早和家人慶祝母親節，周吉佩爆太太埋怨了幾年，指母親節沒有禮物，故今年和一對子女挑選了一份很有意義的首飾送給太太，笑謂今年過到關，問到禮物是否由子女的利是錢埋單？他指小朋友本來都想埋單，但他們又有其他目標想買，所以最後都是他付錢，又叫他們父親節時一起食飯就可以，因母親節更重要。

張與辰7月與媽媽到泰國旅行

張與辰表示已跟媽媽通電話，7月將與媽媽到泰國旅行，張與辰早前開設音樂學校，講到他與同樣有音樂學校的周吉佩成為競爭對手，周吉佩笑指不是競爭，大家都有不同的做法，能一起推廣音樂是好事，為他感到開心，但就笑問張與辰為什麼不請？又叫他如果考慮擴充的話要預自己一份。張與辰指自己是後期才加入該學校，只有少少股份，又說他們這對「良辰吉日」組合也可合作做生意，提議可開音樂餐廳，周吉佩聞言笑說：「去年有想過開酒廊式餐廳，但在香港開餐廳不是一件容易的事，成本非常龐大，加上現在市道不好，計過數後覺得有點怕，如果張老闆（張與辰）肯投資可以考慮。」張與辰即指要預做廚師顏志恒，他在後面煮，其他「中聲」成員就在前面唱。
 

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