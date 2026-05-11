炎明熹離巢後與姜濤共用咪晒萌 詹天文狂Loop片段 鍾柔美唔羨慕：與MIRROR成員同過場

鍾柔美(Yumi)和詹天文昨晚出席母親節活動，二人都表示已提早和媽咪慶祝，詹天文透露送了唇膏給媽咪，鍾柔美就把家中七隻愛犬印在保溫杯上送給愛飲茶的媽媽，見她左手無名指包著紗布，鍾柔美表示幾日前搬重物，不小心跌在做了美甲的手指上，更弄到反甲很痛，她讚自己很勇敢，因當日要考試，她自行包紮，忍痛考試後才看醫生，雖然可能要半年時間才能養好指甲，但她笑言仍會繼續做美甲，不會因此而嚇怕。詹天文表示也試過因美甲做得太長而弄斷過指甲，而且太長也不方便工作，所以現在會弄得短些方便些。

詹天文再次挑戰節目《唱錢》

詹天文剛推出新歌，是第二次與舒文合作，在對方提點下，改善了不少唱歌上的舊問題，又會再次挑戰節目《唱錢》。鍾柔美亦在準備新歌，計劃6月推出。

鍾柔美為炎明熹與不同歌手合作感開心

講到炎明熹(GiGi)早前現身CHILL CLUB音樂頒獎禮，與姜濤共用一枝咪，詹天文大讚炎明熹的演出很可愛，她看了片段很多次，笑她可愛在於怕羞，鍾柔美表示不會覺得羨慕，因姚焯菲也曾與邱傲然合作，自己亦與MIRROR成員同場過，她為炎明熹有機會與不同歌手合作感開心，能從中吸收經驗，講到炎明熹已離巢，日後是否難有合作機會？詹天文表示想私下多見面，因大家都很久沒見面，鍾柔美則表示之前有看炎明熹的演唱會，又指姚焯菲也差不多回港，大家又能見面。

