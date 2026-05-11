薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責

薛家燕、肥媽、黃夏蕙、周吉佩、張與辰、鍾柔美、詹天文等昨晚出席《開心大派對》十周年母親節盛宴，佘詩曼看完農夫演唱會後亦帶同媽媽到場，吳君如媽媽也是座上客，場面熱鬧。

薛家燕一身印度西施打扮現身。

薛家燕自豪孫子遺傳音樂細胞

她表示是晚活動有服裝主題又有比賽，大家都悉心打扮，透露孫仔Julian會上台獻唱《真的愛你》，爆孫仔準備了幾日後「投訴」有很多字要記，她就叫孫仔慢慢記，而他最後不只記得歌詞，連動作都記得很叻，笑指孫仔有少少她的基因，又說他早上有彈琴唱歌給她聽，「他媽媽拍了片給我睇，孫仔只是學了鋼琴幾個月，彈得算不錯，好驚喜，好有天份好叻，有音樂細胞。」

薛家燕痛心李家鼎遭李泳漢索錢

李家鼎的家庭糾紛近日越演越烈，講到同場的肥媽提到此事非常勞氣，薛家燕表示明白她為什麼會勞氣，認為除了肥媽，也有很多人會覺得不舒服，指李家鼎年紀大又為家庭付出很多，做兒子的不應要求太多，如有需要應靠自己努力，應讓他好好安享晚年，「一個家庭應該充滿愛，要互相扶持，不可以只單方面要求而不付出，肥媽和鼎爺、施明好熟，所以她會更了解情況，我聽到呢件事都覺得心噏難過，但最重要他身體健康，保重自己身體。（可知鼎爺現在有沒有經濟壓力？）無聽過，他現在也可以工作，但當然唔好要佢咁辛苦，現在是他享福的時間 ，他付出咁多，為人正直肯幫人，仔女的事自己負責，他都幫唔到咁多，要放手。」

薛家燕明白李泳豪處境

家燕姐又說有聽過李家鼎的錄音，指李泳漢因搵不到工作而向爸爸要錢，但她覺得只要肯做一定會搵到工作，指他大隻又夠惡，可做保鑣打得下，至於李泳豪就是為父爭取，「泳豪叫他唔好講大話，應該是知道他私下幫哥哥，新抱叫他不要使錢使太多，都是想他保留啲錢自己使，是為他好，大仔錫爸爸的話，都應該要為他著想，因為媽媽已經不在，爸爸年紀已大，不應要求咁多，應該自己努力去爭取應得的事。（李泳漢對爸爸講粗口不禮貌？）對，覺得不岩，我好少講呢啲，但無辦法不表達心底說話，他應該要尊重爸爸，爸爸一直愛護你照顧你，就算有所要求都要有禮貌，要求唔到就要自己努力，好多嘢都可以自己爭取。」