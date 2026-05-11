Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責

影視圈
更新時間：07:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-11 HKT

薛家燕、肥媽、黃夏蕙、周吉佩、張與辰、鍾柔美、詹天文等昨晚出席《開心大派對》十周年母親節盛宴，佘詩曼看完農夫演唱會後亦帶同媽媽到場，吳君如媽媽也是座上客，場面熱鬧。
薛家燕一身印度西施打扮現身。

薛家燕自豪孫子遺傳音樂細胞

她表示是晚活動有服裝主題又有比賽，大家都悉心打扮，透露孫仔Julian會上台獻唱《真的愛你》，爆孫仔準備了幾日後「投訴」有很多字要記，她就叫孫仔慢慢記，而他最後不只記得歌詞，連動作都記得很叻，笑指孫仔有少少她的基因，又說他早上有彈琴唱歌給她聽，「他媽媽拍了片給我睇，孫仔只是學了鋼琴幾個月，彈得算不錯，好驚喜，好有天份好叻，有音樂細胞。」

薛家燕痛心李家鼎遭李泳漢索錢

李家鼎的家庭糾紛近日越演越烈，講到同場的肥媽提到此事非常勞氣，薛家燕表示明白她為什麼會勞氣，認為除了肥媽，也有很多人會覺得不舒服，指李家鼎年紀大又為家庭付出很多，做兒子的不應要求太多，如有需要應靠自己努力，應讓他好好安享晚年，「一個家庭應該充滿愛，要互相扶持，不可以只單方面要求而不付出，肥媽和鼎爺、施明好熟，所以她會更了解情況，我聽到呢件事都覺得心噏難過，但最重要他身體健康，保重自己身體。（可知鼎爺現在有沒有經濟壓力？）無聽過，他現在也可以工作，但當然唔好要佢咁辛苦，現在是他享福的時間 ，他付出咁多，為人正直肯幫人，仔女的事自己負責，他都幫唔到咁多，要放手。」

薛家燕明白李泳豪處境

家燕姐又說有聽過李家鼎的錄音，指李泳漢因搵不到工作而向爸爸要錢，但她覺得只要肯做一定會搵到工作，指他大隻又夠惡，可做保鑣打得下，至於李泳豪就是為父爭取，「泳豪叫他唔好講大話，應該是知道他私下幫哥哥，新抱叫他不要使錢使太多，都是想他保留啲錢自己使，是為他好，大仔錫爸爸的話，都應該要為他著想，因為媽媽已經不在，爸爸年紀已大，不應要求咁多，應該自己努力去爭取應得的事。（李泳漢對爸爸講粗口不禮貌？）對，覺得不岩，我好少講呢啲，但無辦法不表達心底說話，他應該要尊重爸爸，爸爸一直愛護你照顧你，就算有所要求都要有禮貌，要求唔到就要自己努力，好多嘢都可以自己爭取。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
9小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
8小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
11小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
9小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
10小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
18小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
11小時前
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
15小時前
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
2026-05-10 06:00 HKT