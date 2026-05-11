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工藤靜香母親節收花收到手軟 碧咸妻Victoria反擊兒子指控再掀家族戰

影視圈
更新時間：00:16 2026-05-11 HKT
發佈時間：00:16 2026-05-11 HKT

昨天（10日）是母親節，日本著名「星二代」木村心美就提早一日買定一束紫藍色繡球花，送給媽咪工藤靜香，並（9日）急急發IG限時動態炫耀禮物。至於好老公木村拓哉亦唔執輸，今早亦在IG限動晒出一束漂亮的紫色康乃馨，寫上「Happy Mothers Day」字樣，祝愛妻母親節快樂。

木村拓哉一家IG傳情

對於老公和女兒的心意，靜香亦非常珍惜，早上收到花就立即拍照放上IG炫耀幸福！至於細女光希雖然並未在IG有任何表示，惟從靜香的3張「晒花圖」中，就估到那束粉紅牡丹配白色芍藥的花束，該就是光希特別為媽咪所挑選。

中川翔子分享育兒趣事

另外，去年9月誕下孖仔的日本「動漫女神」中川翔子，亦在母親節發帖，分享育兒趣事。她在帖中寫道：「7個月大的雙胞胎黏着媽媽，爬上來蹭我，太可愛了，太可愛了！」又透露2個囝囝已經能用一隻手扶着東西站立，她叫他們「過來」，2個小寶貝又會快速爬過去。貼文中除了附有寶貝的照片，更有兩兄弟在翔子懷中不斷蹭着媽媽的片段。翔子更上載了她親自手繪的育兒手記，大爆孖仔的趣事，例如哥哥愛對住塊鏡瞓覺，弟弟最近亦迷上照鏡；雙胞胎最喜歡的玩具則是「一本會發光的繪本，按下按鈕就能播放歌曲」，翔子更密謀錄製一首自己演唱的歌曲放進繪本中，讓囝囝可以邊玩邊聽媽媽唱歌。 

中川翔子亦在母親節分享孖仔近況，頭髮較多兼較深色的是哥哥。
中川翔子亦在母親節分享孖仔近況，頭髮較多兼較深色的是哥哥。
弟弟亦像媽媽般眼大大，十分可愛。
弟弟亦像媽媽般眼大大，十分可愛。
翔子分享兩兄弟在媽咪懷中「郁嚟郁去」的得意片段。
翔子分享兩兄弟在媽咪懷中「郁嚟郁去」的得意片段。
翔子親自繪畫育兒手記，分享孖仔成長趣事。
翔子親自繪畫育兒手記，分享孖仔成長趣事。

碧咸大仔Brooklyn玩「借刀」

有人晒幸福之餘，這個母親節亦有人過得好激心，所說的就是碧咸嫂Victoria Beckham，最近她才在英國時裝設計師Emma Grede主持的網台節目上，反擊大仔Brooklyn對其指控，否認操控子女。但日前Brooklyn的富豪千金老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）卻突然發帖，分享她與Brooklyn、其富豪爸爸Nelson Peltz及媽媽Claudia的合照，配上sweet爆文字「我的整個心和整個世界都在這一張照片裏」，大晒一家相親相愛合照，擺明向奶奶Victoria示威。

最近碧咸嫂受訪否認操控子女，妮歌娜擺明是揀正母親節前晒一家和睦合照激奶奶。
最近碧咸嫂受訪否認操控子女，妮歌娜擺明是揀正母親節前晒一家和睦合照激奶奶。
碧咸嫂新抱仔妮歌娜在臨近母親節前，突然晒與Brooklyn及其富豪父母的合照。
碧咸嫂新抱仔妮歌娜在臨近母親節前，突然晒與Brooklyn及其富豪父母的合照。

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