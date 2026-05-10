蕭正楠接Job要睇「蕭哈哈」Schedule 自認嚴父憂李家鼎健康狀況

TVB綜藝真人騷《魔音女團》主持人蕭正楠，帶埋16位練習生李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀宣傳節目。

黃翠如突返港嚇親蕭正楠

今天是母親節，問到可有準備驚喜給太太黃翠如？蕭正楠稱「沒有」，皆因這20多天獨自照顧兒子，「有點迷失！」原定黃翠如今天返港，他本打算帶埋兒子到機場接機，怎知太太無預警提早一天返港，「我仲以為有人入屋打劫！」兒子見到媽咪呆足3秒，之後才認出媽媽。蕭正楠憶述上次去澳洲拍節目時，返港回家一刻兒子見到他歡喜狂笑，他說：「我同翠如說過，這是大家最後一次離家遠行工作，20多天……會錯過兒子許多成長時刻，（不能接拍內地劇集？）好彩現在沒有太多劇集可拍，現在要衡量孩子問題。」Hey Brother將到美國登台，蕭正楠稱只會到當地幾天，「盡量將行程縮短。現在會以爸媽的身份行先，接工作要看當日兒子是否要上堂才決定。」

蕭正楠為人父心態改變

此外，早年蕭正楠同鼎爺（李家鼎）拍劇《公公出宮》，他有留意近日鼎爺家事新聞，稱自己作為後輩，不宜給予太多意見。蕭正楠眼見鼎爺的狀態大不如前，「以往你不會記得鼎爺幾多歲，他企出來永遠說話大聲，做事精神，但這幾年他真的好攰，希望他不要把家庭事放上心，健康為上，理不到的事便不要理。」問到作為父親，是否會供養兒子到幾十歲？蕭正楠︰「我是嚴父！翠如教仔較為寬鬆。我不會縱容兒子！他在家中想摸電掣，我不准，就算他哭，我也不會縱容！有些事不可以做就是不可以，從小便要給予概念，不是哭喊、扭計就可以！」